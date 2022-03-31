Солдати з Південної Осетії відмовляються воювати в Україні – розвідка

Від участі в бойових діях на території України відмовилася понад половина особового складу однієї з рот 18-ї мотострілецької дивізії

Російські солдати продовжують масово відмовлятися від участі у війні проти України. Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України.

«Декілька днів тому майже весь особовий склад однієї із батальйонних тактичних груп (дві мотострілкові роти та мінометна батарея), які були сформовані зі складу 4-ї військової бази ЗС РФ (в/ч 66431, м . Цхинвал, Південна Осетія) та були задіяні на Донецькому напрямку, відмовився від участі у військовій агресії проти України», – зазначається у повідомленні.

За даними розвідки, 29 березня військовослужбовців організовано перемістили на військовий полігон «Кузьмінський» у Ростовській області, де з ними провів розмову заступник командувача 58-ї армії з військово-політичної роботи, проте його заклики до продовження виконання поставлених завдань успіху не мали.

Від участі в бойових діях на території України відмовилася понад половина особового складу однієї з рот 18-ї мотострілецької дивізії (м. д. Гусєв, Совєтськ Калінінградської області) 11-го армійського корпусу Берегових військ Західного військового округу ЗС РФ, передові позиції якого перебувають районі м. Ізюм Харківської області України», – зазначається у повідомленні.

Керівництво Росії намагається застосовувати кримінальне переслідування до осіб, які відмовляються воювати проти України, але у випадку масових відмов змушене обмежуватись дисциплінарними стягненнями. Причиною є страх перед можливим розголосом реальних настроїв у військах та бунтів у військових частинах.

«Для показового публічного покарання було ухвалено рішення притягнути до кримінальної відповідальності 12 бійців краснодарської роти ОМОН «Пластун» Росгвардії, які відмовились їхати в Україну. Рота складається здебільшого з українців (кубанських козаків), що вказує також на можливий етнічний принцип під час вибору», - уточнює розвідка.

Як раніше повідомлялося, морально-психологічний стан військ противника та рівень мотивації особового складу підрозділів окупаційних військ до участі у бойових діях залишається низьким та має тенденцію до погіршення.

Як повідомляв «Главком», російські солдати все частіше здаються в полон і здають Україні військову техніку. Так, нещодавно російський солдат здав танк Україні і отримає $10 тис. винагороди. Виявилось, що з екіпажу танку залишився він один, решта втекли додому. Сенсу воювати він не бачив. Додому повернутись не міг, оскільки командир сказав, що розстріляє і спише на бойові втрати. Солдат розповів, що їсти практично не залишилось, управління військами хаотичне і практично відсутнє. Деморалізація колосальна.