У боях під Києвом загинув легендарний кіборг-десантник «Вальтер»

Тарас Коваль народився у Києві та був військовослужбовцем 95-ї аеромобільної бригади

У боях під Києвом загинув легендарний кіборг – десантник Тарас Коваль з позивним «Вальтер», учасник оборони Донецького аеропорту в 2014-му. Сумною звісткою поділився засновник фонду «Повернись живим» Віталій Дейнега у Facebook.

«Тарас Коваль був особливим. Він був одним з героїв легендарного календаря з «кіборгами», – розповів він.

«Вальтер» був сміливим і ботаном у зброї. Завжди готовий був дати лекцію, навіть якщо про неї не просили. Чесний, чистий, порядний, простий і хороший хлопець. Десантник. У 2014 році пройшов майже все, включаючи ДАП. Лишився таким же спокійним флегматом. Любив і був вдячний Повернись живим. Не вмів брехати, бо все було написано на його чесному трохи дитячому лиці. Вчора він загинув під Києвом, захищаючи нас з вами», – поділився Дейнега.

Відомо, що Тарас народився у Києві та був військовослужбовцем 95-ї аеромобільної бригади.

У жовтні-листопаді 2014-го боєць 10 днів обороняв термінал Донецького аеропорту. Як відомо, оборона ДАП тривала 242 дні: з 26 травня 2014 року до 22 січня 2015 року. За офіційними даними, з 18 по 20 січня 2015 року на летовищі загинули 58 українських бійців. Всього за час оборони понад 200 кіборгів полягли там.

Нагадаємо, у боях за Гостомель загинув легендарний десантник із Бердянська Герой України Валерій Чибінєєв. До слова, у бою під Харковом загинув 19-річний біатлоніст Євген Малишев.