ЗСУ ліквідували понад 17 тис. загарбників: Генштаб

Підрахунок втрат ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські окупанти втратили близько 17 500 військовослужбовців та понад 614 одиниць танків. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в Facebook.

Загальні бойові втрати противника:

особовий склад – близько 17 500 осіб

танки – 614 одиниць

бойові броньовані машини – 1735 одиниці

артилерійські системи – 311 одиниць

РСЗВ – 96 одиниць

засоби ППО – 54 одиниць

літаки – 135 одиниця

вертольоти – 131 одиниця

автомобільна техніка – 1201 одиниць

кораблі/катери – 7 одиниць

цистерни з ПММ – 75 одиниць

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 83 одиниця

спеціальна техніка – 22 одиниця

пускові установки – 4 одиниць

«Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій», – додали в Генштабі.

Нагадаємо, у Сєвєродонецьку через обстріли російськими загарбниками загорілася школа, а в Лисичанську – нафтове сховище.

Як повідомлялося, з перших днів війни в Україні були повідомлення, що в ній беруть участь «кадирівці». Самі ж бойовики активно постили фотографії у соцмережах з нібито «здобутками» в Україні. Успіхи «кадирівців» в Україні були вигаданим. Адже лише за кілька днів наші Збройні Сили ліквідували низку командирів.