ЗСУ ліквідували понад 17 тис. загарбників: Генштаб
Підрахунок втрат ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій
З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські окупанти втратили близько 17 500 військовослужбовців та понад 614 одиниць танків. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в Facebook.
Загальні бойові втрати противника:
- особовий склад – близько 17 500 осіб
- танки – 614 одиниць
- бойові броньовані машини – 1735 одиниці
- артилерійські системи – 311 одиниць
- РСЗВ – 96 одиниць
- засоби ППО – 54 одиниць
- літаки – 135 одиниця
- вертольоти – 131 одиниця
- автомобільна техніка – 1201 одиниць
- кораблі/катери – 7 одиниць
- цистерни з ПММ – 75 одиниць
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 83 одиниця
- спеціальна техніка – 22 одиниця
- пускові установки – 4 одиниць
«Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій», – додали в Генштабі.
Нагадаємо, у Сєвєродонецьку через обстріли російськими загарбниками загорілася школа, а в Лисичанську – нафтове сховище.
Як повідомлялося, з перших днів війни в Україні були повідомлення, що в ній беруть участь «кадирівці». Самі ж бойовики активно постили фотографії у соцмережах з нібито «здобутками» в Україні. Успіхи «кадирівців» в Україні були вигаданим. Адже лише за кілька днів наші Збройні Сили ліквідували низку командирів.