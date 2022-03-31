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    ЗСУ ліквідували понад 17 тис. загарбників: Генштаб

    Українським військовим вдалося знищити понад 600 танків - ЗСУ ліквідували понад 17 тис. загарбників: Генштаб
    Українським військовим вдалося знищити понад 600 танків
    фото: Генштаб ЗСУ

    Підрахунок втрат ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій

    З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські окупанти втратили близько 17 500 військовослужбовців та понад 614 одиниць танків. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в Facebook.

    Загальні бойові втрати противника:

    • особовий склад – близько 17 500 осіб
    • танки – 614 одиниць
    • бойові броньовані машини – 1735 одиниці
    • артилерійські системи – 311 одиниць
    • РСЗВ – 96 одиниць
    • засоби ППО – 54 одиниць
    • літаки – 135 одиниця
    • вертольоти – 131 одиниця
    • автомобільна техніка – 1201 одиниць
    • кораблі/катери – 7 одиниць
    • цистерни з ПММ – 75 одиниць
    • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 83 одиниця
    • спеціальна техніка – 22 одиниця
    • пускові установки – 4 одиниць

    «Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій», – додали в Генштабі.

    Нагадаємо, у Сєвєродонецьку через обстріли російськими загарбниками загорілася школа, а в Лисичанську – нафтове сховище.

    Як повідомлялося, з перших днів війни в Україні були повідомлення, що в ній беруть участь «кадирівці». Самі ж бойовики активно постили фотографії у соцмережах з нібито «здобутками» в Україні. Успіхи «кадирівців» в Україні були вигаданим. Адже лише за кілька днів наші Збройні Сили ліквідували низку командирів.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Генштаб смерть Україна окупація #stoprussia
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    ЗСУ ліквідували понад 17 тис. загарбників: Генштаб