На Донеччині російські військові відмовилися воювати, полетіли голови командирів

Фіксуються численні випадки відмови російських військових від подальшого проходження служби

Морально-психологічний стан військ противника та рівень мотивації особового складу підрозділів окупаційних військ до участі у бойових діях залишається низьким та має тенденцію до погіршення. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

За наявною інформацією, у підрозділах 60-ї окремої мотострілецької бригади 5-ї загальновійськової армії Східного військового округу у зв’язку з невиконанням наказу щодо ведення бойових дій від посад усунуто двох командирів взводів. Для проведення роз’яснювальної роботи, до району виконання бойових завдань БТГр частини в Ясинівці Донецької області, заплановано прибуття заступника командира бригади з воєнно-політичної роботи.

У з’єднаннях та частинах Балтійського флоту, зокрема 79-ї окремої мотострілецької бригади 11-го армійського корпусу відзначаються численні випадки відмови від подальшого проходження служби та небажання підписувати контракти військовослужбовцями строкової служби.

Нагадаємо, що в Україні триває 36-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Як повідомляв «Главком», російські солдати все частіше здаються в полон і здають Україні військову техніку. Так, нещодавно російський солдат здав танк Україні і отримає $10 тис. винагороди. Виявилось, що з екіпажу танку залишився він один, решта втекли додому. Сенсу воювати він не бачив. Додому повернутись не міг, оскільки командир сказав, що розстріляє і спише на бойові втрати. Солдат розповів, що їсти практично не залишилось, управління військами хаотичне і практично відсутнє. Деморалізація колосальна.