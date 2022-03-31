Україна готова платити окупантам по $1 млн за переданий винищувач та корабель

У Верховній Раді з’явився несподіваний законопроєкт

Народні депутати України 30 березня зареєстрували проєкт закону про запровадження винагород за добровільно передану Збройним Силам України придатну для застосування бойову техніку держави-агресора. Про це передає «Главком».

Отже, Україна готова платити ворогу достатньо великі суми коштів за передану військову техніку у справному стані:

бойовий літак (винищувальної та штурмової авіації) – $1 млн;

бойовий вертольот – $500 тис.;

реактивна система залпового вогню – $25-35 тис.;

танк, наземна артилерія (самохідна) – $100 тис.;

бойова машина піхоти (десанту), бронетранспортер, броньована розвідувально-дозорна машина – $50 тис.;

військовий автомобіль (вантажний, спеціалізований), військовий тягач, військових інженерних машин: розвідки, розмінування, мінного загородження, мостоукладних, розгородження, для прокладання шляхів, для здійснення землерийних робіт, для подолання водних перешкод – $10 тис.;

корабель 1 або 2 рангу – $1 млн;

корабель 3 або 4 рангу – $500 тис.;

судно військового (допоміжного) забезпечення – $200 тис.;

судно малогабаритного бойового (розвідувального) призначення – $50 тис.

У пояснювальній записці до законопроєкту сказано, що видатки з державного бюджету України на реалізацію даного Закону будуть суттєво меншими за витрати на закупівлю для потреб оборони держави аналогічних видів військової техніки, а також на ліквідацію наслідків збройної агресії РФ проти України.

Нагадаємо, що в Україні триває 36-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Як повідомляв «Главком», російський солдат здав танк Україні і отримає $10 тис. винагороди. Виявилось, що з екіпажу танку залишився він один, решта втекли додому. Сенсу воювати він не бачив. Додому повернутись не міг, оскільки командир сказав, що розстріляє і спише на бойові втрати. Солдат розповів, що їсти практично не залишилось, управління військами хаотичне і практично відсутнє. Деморалізація колосальна.