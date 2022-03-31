Україна готова платити окупантам по $1 млн за переданий винищувач та корабель
У Верховній Раді з’явився несподіваний законопроєкт
Народні депутати України 30 березня зареєстрували проєкт закону про запровадження винагород за добровільно передану Збройним Силам України придатну для застосування бойову техніку держави-агресора. Про це передає «Главком».
Отже, Україна готова платити ворогу достатньо великі суми коштів за передану військову техніку у справному стані:
- бойовий літак (винищувальної та штурмової авіації) – $1 млн;
- бойовий вертольот – $500 тис.;
- реактивна система залпового вогню – $25-35 тис.;
- танк, наземна артилерія (самохідна) – $100 тис.;
- бойова машина піхоти (десанту), бронетранспортер, броньована розвідувально-дозорна машина – $50 тис.;
- військовий автомобіль (вантажний, спеціалізований), військовий тягач, військових інженерних машин: розвідки, розмінування, мінного загородження, мостоукладних, розгородження, для прокладання шляхів, для здійснення землерийних робіт, для подолання водних перешкод – $10 тис.;
- корабель 1 або 2 рангу – $1 млн;
- корабель 3 або 4 рангу – $500 тис.;
- судно військового (допоміжного) забезпечення – $200 тис.;
- судно малогабаритного бойового (розвідувального) призначення – $50 тис.
У пояснювальній записці до законопроєкту сказано, що видатки з державного бюджету України на реалізацію даного Закону будуть суттєво меншими за витрати на закупівлю для потреб оборони держави аналогічних видів військової техніки, а також на ліквідацію наслідків збройної агресії РФ проти України.
Нагадаємо, що в Україні триває 36-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.
Як повідомляв «Главком», російський солдат здав танк Україні і отримає $10 тис. винагороди. Виявилось, що з екіпажу танку залишився він один, решта втекли додому. Сенсу воювати він не бачив. Додому повернутись не міг, оскільки командир сказав, що розстріляє і спише на бойові втрати. Солдат розповів, що їсти практично не залишилось, управління військами хаотичне і практично відсутнє. Деморалізація колосальна.
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