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    Україна готова платити окупантам по $1 млн за переданий винищувач та корабель

    Такі російські винищувачі Су-35 бомблять українські міста - Україна готова платити окупантам по $1 млн за переданий винищувач та корабель
    Такі російські винищувачі Су-35 бомблять українські міста
    фото з відкритих джерел

    У Верховній Раді з’явився несподіваний законопроєкт

    Народні депутати України 30 березня зареєстрували проєкт закону про запровадження винагород за добровільно передану Збройним Силам України придатну для застосування бойову техніку держави-агресора. Про це передає «Главком».

    Отже, Україна готова платити ворогу достатньо великі суми коштів за передану військову техніку у справному стані:

    • бойовий літак (винищувальної та штурмової авіації) – $1 млн;
    • бойовий вертольот – $500 тис.;
    • реактивна система залпового вогню – $25-35 тис.;
    • танк, наземна артилерія (самохідна) – $100 тис.;
    • бойова машина піхоти (десанту), бронетранспортер, броньована розвідувально-дозорна машина – $50 тис.;
    • військовий автомобіль (вантажний, спеціалізований), військовий тягач, військових інженерних машин: розвідки, розмінування, мінного загородження, мостоукладних, розгородження, для прокладання шляхів, для здійснення землерийних робіт, для подолання водних перешкод – $10 тис.;
    • корабель 1 або 2 рангу – $1 млн;
    • корабель 3 або 4 рангу – $500 тис.;
    • судно військового (допоміжного) забезпечення – $200 тис.;
    • судно малогабаритного бойового (розвідувального) призначення – $50 тис.

    У пояснювальній записці до законопроєкту сказано, що видатки з державного бюджету України на реалізацію даного Закону будуть суттєво меншими за витрати на закупівлю для потреб оборони держави аналогічних видів військової техніки, а також на ліквідацію наслідків збройної агресії РФ проти України.

    Нагадаємо, що в Україні триває 36-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

    Як повідомляв «Главком», російський солдат здав танк Україні і отримає $10 тис. винагороди. Виявилось, що з екіпажу танку залишився він один, решта втекли додому. Сенсу воювати він не бачив. Додому повернутись не міг, оскільки командир сказав, що розстріляє і спише на бойові втрати. Солдат розповів, що їсти практично не залишилось, управління військами хаотичне і практично відсутнє. Деморалізація колосальна.

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    Теги: росія окупанти війна військова техніка Україна окупація #stoprussia
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    Україна готова платити окупантам по $1 млн за переданий винищувач та корабель