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Соратниця Тихановської анонсувала допомогу Україні живою силою

glavcom.ua
Соратниця Тихановської анонсувала допомогу Україні живою силою
Іноземний полк імені Кастуся Калиновського чекає на хвилю добровольців
фото з відкритих джерел

Білоруський підрозділ ЗСУ очікує на суттєве поповнення

Після початку мобілізації у Білорусі з’явилася нова хвиля охочих вступити в іноземний полк імені Кастуся Калиновського (який діє в складі Збройних Сил України), щоб воювати на боці України. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла представниця Об’єднаного перехідного кабінету Білорусі Аліна Ковшик.

«Ми декілька днів тому зустрічалися з представниками полку Калиновського. Хлопці нам сказали, що після того, як у Білорусі почалася мобілізація, з’явилася нова хвиля охочих вступити у їхній полк, щоби воювати на боці України. У білоруських сім'ях зараз відбуваються такі розмови: «Не йди у лукашенківську армію, йди до калиновців, допомагай Україні і воюй на правильному боці». Хлопці сказали, що зараз очікують на досить велике і серйозне поповнення», – розповіла Ковшик.

Міністерка зазначила, що полк Кастуся Калиновського – один з найбільших в Україні іноземних підрозділів.

«Люди, які відчувають таку необхідність, приєднуються до білоруських волонтерських об'єднань. Їх усіх треба дуже сильно похвалити. Насправді, полк Кастуся Калиновського – один з найбільших в Україні іноземних підрозділів. Ці факти потрібно підкреслювати. Не кожен здатний піти на війну, але наші хлопці, які це роблять, – наші герої, ми ними пишаємося. Ми їх завжди будемо підтримувати і ми розуміємо, що це майбутнє нашої Білорусі», – розповіла Ковшик.

За словами міністерки, наразі силовий блок опозиційного уряду складається з двох структур –  представництво з оборони, яке очолює Валерій Сахащик, і представництво з відновлення законопорядку, під керівництвом Олександра Азарова. Обидві структури впритул займаються військово-патріотичною підготовкою білорусів.

Також міністерка поінформувала, що у білоруський план «Перамога» (комплекс заходів з відновлення конституційного ладу і запобігання загрозі територіальній цілісності Республіки Білорусь, – ред.) записалося 200 тис. осіб.

Головним джерелом інформації про збройний спротив України, за словами Ковшик, є Telegram. Але ним користуються обережно – є ризик потрапити за грати.  

«Під час затримань у людей перевіряють вміст телефонів, дивляться, на які канали у Telegram людина підписана. У нас абсолютна більшість незалежних ЗМІ визнані екстремістськими. На практиці це означає, що за підписку на них можна сісти у тюрму. Тож люди читають, але не підписуються. Всі незалежні журналісти або вже сидять, або встигли виїхати з країни. Близько 30 представників медіа зараз перебувають за ґратами. Нещодавно журналіста Андрія Александрова посадили на 14 років. Наш нобелівський лауреат, Алесь Бєляцький, зараз так само перебуває за ґратами. Для нас ця Нобелівська премія дуже важлива. Алесь все своє життя боровся за права людини і зміни у нашій країні, і вже вдруге став політв'язнем. Ми знаємо, що в Україні не зовсім однозначно сприйняли таке рішення Нобелівського комітету, але ми вважаємо, що воно своєчасне і теж може послужити об'єднуючим фактором для нас», – розповіла опозиціонерка.

Ковшик додала, що у переважній більшості білоруси не можуть чинити жорсткий опір будь-якій агресії, яке це роблять українці.

 «Лукашенко, який «вигравав» попередні вибори, проводив виборчу кампанію під егідою «щоби не було війни». У білорусів після Другої світової – дуже глибока травма, вони не хочуть, щоби повторилася війна. Я думаю, що у нас відбувається еволюція національної свідомості, змінюється ставлення до рішень щодо зміни ситуації у країні. Україна має великий досвід боротьби. Ви боретеся за Донбас вже вісім років, у вас було кілька Майданів. Українці показують, що вони дуже гарячі люди, які вміють чинити жорсткий опір. Білоруси інші. Не всі можуть бути такими, як українці, і це теж потрібно поважати. Але еволюція у нас триває і приходить розуміння, що політичні процеси можуть розвиватися за різними сценаріями», – резюмувала опозиціонерка.

Як повідомлялося, білоруських військових готують до роботи з ядерною зброєю.

Читайте також: Міністерка уряду Тихановської: Не всі можуть бути такими, як українці…
Теги: іноземці добровольці Білорусь Аліна Ковшик ЗСУ війна

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