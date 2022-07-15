Ганьба «Слов'янського базару». Лукашенко влаштував свято під час масового вбивства українців

Лукашенко говорив про дружбу з Україною, в той час коли російські ракети призвели до масових вбивств у Вінниці

Повний бойкот. Вперше за історію фестивалю в його конкурсі та концертних програмах нема жодного представника України

На відкритті фестивалю «Слов'янський базар» у Вітебську самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко заявив, що Україна була втрачена нібито через те, що українська влада вирішила відмовитися від слов'янської ідентичності. Про це повідомили білоруські ЗМІ.

За словами Лукашенка, буцімто через розширення НАТО на схід слов'яни опинилися по різні боки барикад.

Ці цинічні заяви Лукашенко виголошував 14 липня – у той самий день, коли окупанти вчинили терористичний акт у Вінниці.

Як відомо, вчора, 14 липня, Росія завдала серію ракетних ударів по Вінниці. Цілями стали цивільні об'єкти в центрі міста. Російські ракети влучили у будівлі з офісними приміщеннями. Від ударів постраждали також розташовані неподалік житлові будинки.

Жертвою ракетного удару стало немовля. ДСНС опублікувало шокуючі фото дитячого візочка, в якому був малюк.

Росіяни вдарили по центру Вінниці крилатими ракетами «Калібр», запустивши їх із підводного човна в акваторії Чорного моря.

Цьогоріч українські виконавці бойкотують згаданий фестиваль у «братській» Білорусі, звідки на українські міста летять ракети РФ. Це вперше жоден виконавець з України не бере участі в «Слов'янському базарі».

Торік єдиною відомою представницею України на «Слов’янському базарі» у Вітебську стала Таїсія Повалій. Як відомо, вона втекла до Москви ще у 2014 році.

А в конкурсі молодих виконавців Україну представляла співачка на ім’я Рената Штіфель, яка раніше засвітилася на дитячому конкурсі пісні «Євробачення» 2008 року. Жодних інших артистів з України на заходах не було.

Торік на «Слов'янському базарі» у Вітебську виступало багато російських артистів: Лариса Доліна, Тамара Гвердцителі, Аніта Цой, Дмитро Дюжев, Сергій Безруков.

Хоч білоруси й обурювалися через те, що російські «зірки» підтримують дійство самопроголошеного президента Білорусі Лукашенка, який незадовго перед цим жорстоко придушив протести проти фальсифікації виборів у країні. У результаті на виборах нібито переміг Олександр Лукашенко. У країні почалися заворушення, було затримано багато невинних громадян.

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