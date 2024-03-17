Спікер Джонсон розповів, яким буде другий термін Трампа у разі перемоги на виборах

Джонсон також розповів про свої пріоритети на посаді спікера Палати представників (яку обіймає майже п'ять місяців), якщо Трамп буде переобраний

Джонсон назвав себе першим справді «протрампівським» республіканським лідером у Конгресі

У разі обрання президентом Дональда Трампа його другий термін буде дуже схожим на перший, тільки в режимі «турбо».

Таку думку спікер Палати представників США республіканець Майк Джонсон висловив в інтерв’ю виданню New Yorker.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Трамп засвоїв багато болючих уроків під час свого першого терміну» – сказав він. Ідеться, зокрема, про те, що ліберальні бюрократи в урядових установах «можуть працювати проти нього».

Тож другий термін Трампа, за словами спікера, буде схожий на перший, але в режимі «турбо».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Те, чого ми досягли за перші два роки його президентства, вражає» – заявив Джонсон, назвавши себе першим справді «протрампівським» республіканським лідером у Конгресі.

Джонсон також розповів про свої пріоритети на посаді спікера Палати представників (яку обіймає майже п'ять місяців), якщо Трамп буде переобраний, і республіканці матимуть більшість у Конгресі.

Зокрема, Джонсон зосередиться на боротьбі з нелегальною імміграцією, підвищенні тарифів на китайські товари, скороченні податків, збільшенні розробки нафтових і газових свердловин та скасуванні регуляторних норм.

Раніше помічник директора Факультету політичних і безпекових наук і міжнародних відносин Університету Центральної Флориди Обрі Джюетт у матеріалі «Главкому» висловив свою думку щодо розвитку подій в Україні при перемозі на виборах у США Дональда Трампа, який уже раніше займав посаду президента.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також американський дипломат пояснив, чому Трамп знову рветься у президенти.

Нагадаємо, угорський прем'єр Віктор Орбан заявив: Трамп начебто має план завершення війни Росії проти України, однак не збирається фінансово підтримувати українців у разі повернення до влади після виборів в США.

Президент Володимир Зеленський вважає, що ймовірний кандидат у президенти США Дональд Трамп не розуміє цілей російського диктатора Володимира Путіна у війні проти України й тому виступає проти подальшої допомоги Києву.