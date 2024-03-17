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Спікер Джонсон розповів, яким буде другий термін Трампа у разі перемоги на виборах

Діана Гасюк
glavcom.ua
Спікер Джонсон розповів, яким буде другий термін Трампа у разі перемоги на виборах
Джонсон також розповів про свої пріоритети на посаді спікера Палати представників (яку обіймає майже п'ять місяців), якщо Трамп буде переобраний
фото з відкритих джерел

Джонсон назвав себе першим справді «протрампівським» республіканським лідером у Конгресі

У разі обрання президентом Дональда Трампа його другий термін буде дуже схожим на перший, тільки в режимі «турбо».
Таку думку спікер Палати представників США республіканець Майк Джонсон висловив в інтерв’ю виданню New Yorker.

«Трамп засвоїв багато болючих уроків під час свого першого терміну» – сказав він. Ідеться, зокрема, про те, що ліберальні бюрократи в урядових установах «можуть працювати проти нього».

Тож другий термін Трампа, за словами спікера, буде схожий на перший, але в режимі «турбо».

«Те, чого ми досягли за перші два роки його президентства, вражає» – заявив Джонсон, назвавши себе першим справді «протрампівським» республіканським лідером у Конгресі.

Джонсон також розповів про свої пріоритети на посаді спікера Палати представників (яку обіймає майже п'ять місяців), якщо Трамп буде переобраний, і республіканці матимуть більшість у Конгресі.

Зокрема, Джонсон зосередиться на боротьбі з нелегальною імміграцією, підвищенні тарифів на китайські товари, скороченні податків, збільшенні розробки нафтових і газових свердловин та скасуванні регуляторних норм.

Раніше помічник директора Факультету політичних і безпекових наук і міжнародних відносин Університету Центральної Флориди Обрі Джюетт у матеріалі «Главкому» висловив свою думку щодо розвитку подій в Україні при перемозі на виборах у США Дональда Трампа, який уже раніше займав посаду президента.

Також американський дипломат пояснив, чому Трамп знову рветься у президенти.

Нагадаємо, угорський прем'єр Віктор Орбан заявив: Трамп начебто має план завершення війни Росії проти України, однак не збирається фінансово підтримувати українців у разі повернення до влади після виборів в США. 

Президент Володимир Зеленський вважає, що ймовірний кандидат у президенти США Дональд Трамп не розуміє цілей російського диктатора Володимира Путіна у війні проти України й тому виступає проти подальшої допомоги Києву.

Читайте також: Війна в Україні. Який у вас план, містере Трамп?
 
Теги: війна Дональд Трамп Віктор Орбан Володимир Зеленський вибори у США

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