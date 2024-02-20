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Лідер Сенату США розповів, як Конгрес робить Путіна щасливим

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Лідер Сенату США розповів, як Конгрес робить Путіна щасливим
Чак Шумер вважає, що смерть Навального робить ще більш терміновим ухвалення законопроєкту
фото: Reuters

Шумер закликав спікера Джонсона та республіканців у Палаті представників ухвалити законопроєкт про допомогу Україні

Вагання Конгресу щодо підтримки України робить Путіна щасливим. Про це заявив лідер більшості в американському Сенаті Чак Шумер.

Він закликав спікера Майка Джонсона та республіканців у Палаті представників ухвалити законопроєкт про допомогу союзникам. 

«Минулого тижня Сенат переважною більшістю голосів прийняв законопроєкт про додаткове фінансування національної безпеки, і я закликав Палату представників і спікера Джонсона діяти, але зараз – зі смертю політичного ворога президента Росії Володимира Путіна Олексія Навального лунає терміновий тривожний дзвінок», – йдеться в заяві Шумера.

Лідер демократів в Сенаті додав, що смерть Навального зараз робить ще більш терміновим для спікера Палати представників Джонсона прийняти законопроєкт про додаткове фінансування національної безпеки.

«Цей двопартійний законопроєкт наразі перебуває у спікера Джонсона, а Путін спостерігає. Ми повинні схвалити фінансування, яке гарантує безпеку нашої країни, гарантує безпеку наших партнерів і не дасть нашим супротивникам отримати перевагу над нами», – заявив Шумер.

Сенатор сказав, що деякі з найбільших викликів національній безпеці Америки залежать від того, на скільки швидко Палата представників ухвалить двопартійний пакет заходів безпеки.

«Ніщо не зробило б Путіна щасливішим зараз, ніж вагання Конгресу щодо своєї підтримки України. Ніщо не допоможе йому більше на полі бою. Війна в Україні – це не ізольована регіональна боротьба», – сказав лідер Сенату США, додавши що «Комуністична партія Китаю, іранський режим і всі наші супротивники радітимуть, якщо Америці не вдасться захистити демократію та союзника, який цього потребує».

Раніше лідер демократів у Сенаті Чак Шумер заявив, що Палата представників США підтримає законопроєкт, який передбачає 60 млрд доларів для України.

Нагадаємо, 13 лютого, Сенат США проголосував за остаточне ухвалення пакета допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. Тепер рішення за Палатою представників. 

Як повідомлялося, у п'ятницю, 16 лютого, восьмеро членів Палати представників США від Республіканської та Демократичної партій представили пропозицію щодо фінансування військової допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на суму $66,3 млрд, намагаючись подолати глухий кут у цьому питанні.

До слова, законодавці обох палат Конгресу США обмірковують шляхи схвалення допомоги для України в Палаті представників, чий спікер Майк Джонсон відмовився ставити на голосування схвалений цього тижня в Сенаті пакет.

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Теги: США законопроєкт Сенат США Україна фінансування путін війна

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