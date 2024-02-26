Зеленський пояснив, чому Трамп на боці Путіна

На думку Зеленського, Трамп не розуміє цілей російського президента і «не знає» його

Зеленський наголосив, що якщо Трамп вирішить підтримати Росію в нинішній повномасштабній війні, то буде «проти американців»

Президент Володимир Зеленський вважає, що ймовірний кандидат у президенти США Дональд Трамп не розуміє цілей російського диктатора Володимира Путіна у війні проти України й тому виступає проти подальшої допомоги Києву. Про це він сказав в інтерв’ю CNN.

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За словами голови держави, він що «не розуміє, як Дональд Трамп може бути на боці Путіна». «Це неймовірно», – додав він.

На думку Зеленського, Трамп не розуміє цілей російського президента і «не знає» його.

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«Я знаю, що він зустрічався з ним... але він ніколи не воював з Путіним. Американська армія ніколи не воювала з армією Росії. Ніколи... Я краще розумію. Я не думаю, що він розуміє, що Путін ніколи не зупиниться», – наголосив президент.

Зеленський вважає, що в разі, якщо Трамп вирішить підтримати Росію, а не Україну, в нинішній повномасштабній війні, то буде «проти американців».

Нагадаємо, колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вважає, що не варто боятися повернення Дональда Трампа до Білого дому.

До слова, президент США Джо Байден назвав російського диктатора Володимира Путіна «схибленим сучим сином» під час заходу зі збору коштів у Сан-Франциско.