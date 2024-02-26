Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський пояснив, чому Трамп на боці Путіна

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Зеленський пояснив, чому Трамп на боці Путіна
На думку Зеленського, Трамп не розуміє цілей російського президента і «не знає» його
фото з відкритих джерел

Зеленський наголосив, що якщо Трамп вирішить підтримати Росію в нинішній повномасштабній війні, то буде «проти американців»

Президент Володимир Зеленський вважає, що ймовірний кандидат у президенти США Дональд Трамп не розуміє цілей російського диктатора Володимира Путіна у війні проти України й тому виступає проти подальшої допомоги Києву. Про це він сказав в інтерв’ю CNN.

За словами голови держави, він що «не розуміє, як Дональд Трамп може бути на боці Путіна». «Це неймовірно», – додав він.

На думку Зеленського, Трамп не розуміє цілей російського президента і «не знає» його.

«Я знаю, що він зустрічався з ним... але він ніколи не воював з Путіним. Американська армія ніколи не воювала з армією Росії. Ніколи... Я краще розумію. Я не думаю, що він розуміє, що Путін ніколи не зупиниться», – наголосив президент.

Зеленський вважає, що в разі, якщо Трамп вирішить підтримати Росію, а не Україну, в нинішній повномасштабній війні, то буде «проти американців».

Нагадаємо, колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вважає, що не варто боятися повернення Дональда Трампа до Білого дому.

До слова, президент США Джо Байден назвав російського диктатора Володимира Путіна «схибленим сучим сином» під час заходу зі збору коштів у Сан-Франциско.

Читайте також: Що буде, якщо Трамп здасть Україну Росії
Теги: Володимир Зеленський Дональд Трамп путін президент США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Друга річниця російського вторгнення: країни G7 зробили заяву щодо підтримки України
Друга річниця російського вторгнення: країни G7 зробили заяву щодо підтримки України
24 лютого, 21:20
Українські військовослужбовці на дорозі Донецької області
Перший день великої війни. Хроніка 24 лютого 2022 року
24 лютого, 06:15
Керівник Апарату Верховної Ради України Вячеслав Штучний
Хто у парламенті заробляє у 10 разів більше за президента Зеленського. Названо чиновника
19 лютого, 15:52
Зеленський виступив на Мюнхенській безпековій конференції 2024
Зеленький зробив сміливу пропозицію Трампу
17 лютого, 12:17
Такер Карлсон став першим західним журналістом, який узяв інтерв'ю у Путіна після початку повномасштабної війни
Польща має нервувати? Головний висновок після інтерв'ю Путіна
9 лютого, 15:49
Колишній президент Чилі Себастьян Піньєра
Експрезидент Чилі загинув в авіакатастрофі
7 лютого, 01:20
Кубок України з футболу
Кубок України з футболу: результати жеребкування 1/2 фіналу
29 сiчня, 13:54
Володимир Зеленський затвердив персональний склад Ради з питань підтримки підприємництва
Зеленський створив Раду з питань підприємництва: хто туди увійшов (список)
27 сiчня, 09:50
Російський диктатор Володимир Путін
ISW: Припинення вогню піде на користь Росії
27 сiчня, 06:13

Політика

Зеленський узяв участь у паризькому саміті на підтримку України
Зеленський узяв участь у паризькому саміті на підтримку України
Зеленський пояснив, чому Трамп на боці Путіна
Зеленський пояснив, чому Трамп на боці Путіна
Зеленський розповів, скільки боєприпасів вже надав ЄС з обіцяного мільйону
Зеленський розповів, скільки боєприпасів вже надав ЄС з обіцяного мільйону
Зеленський підписав законопроєкт про демобілізацію строковиків
Зеленський підписав законопроєкт про демобілізацію строковиків
Блокада кордону: Україна надіслала Польщі пропозицію та чекає на термінову відповідь
Блокада кордону: Україна надіслала Польщі пропозицію та чекає на термінову відповідь
Зеленський пояснив, як Україна може завершити війну на своїх умовах
Зеленський пояснив, як Україна може завершити війну на своїх умовах

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
27K
Обхід санкцій: ще одна країна вирішила піти проти Росії
22K
Блокада кордону. Економіст знайшов причину непорозумінь між українцями та поляками
18K
Пашинський вимагає очної ставки з новим послом України в Азербайджані
15K
Росіяни показали «освобожденную» від жителів Авдіївку (фото)
13K
Що стало наслідками поразки України сто років тому
4723
Подружжя агентів ФСБ готувало ракетний удар по ТЕС, щоб знеструмити Львів

Новини

FavBet передали 60 млн грн прикордонникам для фортифікації північного кордону
Сьогодні, 16:11
The Telegraf назвав причини, чому українські підприємства працюють попри нульову рентабельність
Сьогодні, 14:24
Чого бракує американському бізнесу в Україні? Результати опитування
Сьогодні, 13:59
Справа Пашинського: офіцер ЗСУ Мирослав Гай готовий взяти політика на поруки
Сьогодні, 13:11
Посилення мобілізації. Глава Секретаріату Ради підприємців при уряді звернувся до влади
Сьогодні, 12:43
Удар по Дніпру, Байден зустрінеться з лідерами Конгресу: головне за ніч
Сьогодні, 06:35

Прес-релізи

У столиці пройде вступна лекція «Експрес-курс бізнес-планування підприємця-початківця» для військових та їх родин
У столиці пройде вступна лекція «Експрес-курс бізнес-планування підприємця-початківця» для військових та їх родин
26 лютого, 10:20
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua