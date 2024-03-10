Орбан розповів, чи планує Трамп у разі перемоги на виборах підтримувати Україну

За словами Орбана, Трамп не планує допомагати Європі з посиленням оборони

Колишній президент США Дональд Трамп начебто має план завершення війни Росії проти України, однак не збирається фінансово підтримувати українців у разі повернення до влади після виборів в США. Про це заявив угорський прем'єр Віктор Орбан в інтерв'ю угорському телебаченню після зустрічі з Трампом.

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За словами Орбана, колишній президент США йому нібито розповів, що має «детальні миротворчі плани» щодо війни РФ проти України. Однак змісту цих планів він не розкрив, зазначивши лише, що «вони збігаються з позицією Будапешта».

Проте, за словами угорського прем'єра, у разі перемоги на виборах Трамп не планує підтримувати Україну.

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«Якщо Америка не дасть грошей, самі європейці не зможуть профінансувати цю війну, і тоді війна закінчиться», – так Орбан пояснив логіку Трампа.

Прем’єр-міністр Угорщини додав, що «Трамп не планує допомагати Європі з посиленням оборони», про що сам колишній американський неодноразово заявляв публічно.

Він також зазначив, що Трамп «був першим президентом за довгий час, який не розпочав війну під час свого терміну».

«Тому ми знаємо про нього, ми знаємо з його президентства, що він людина миру. І він не приховує своїх поглядів зараз, він чітко дав зрозуміти, що його мета – принести мир у російсько-українську війну», – заявив Орбан.

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Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся із кандидатом у президенти США Дональдом Трампом у Флориді.

Зокрема, Трамп назвав Орбана «фантастичним лідером», високо оцінив його стиль управління і висміяв критику в бік Орбана серед західних політиків.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан хотів обговорити, як припинити війну Росії проти України з колишнім президентом США Дональдом Трампом.

Автори видання Bloomberg писали, що «Орбан намагається вислужитися перед Трампом, розглядаючи його повернення в Білий дім як спосіб полегшити дипломатичну ізоляцію Угорщини після того, як суперечки з союзниками по НАТО та ЄС спричинили тиск з боку адміністрації Байдена та групи двопартійних законодавців США».

До слова, президент США Джо Байден розкритикував свого конкурента на виборах Дональда Трампа за його зустріч з Віктором Орбаном, заявивши, що прем’єр-міністр Угорщини «шукає диктатури».