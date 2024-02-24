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У Вінниці відкрився нічний клуб перед роковинами повномасштабного вторгнення

Наталія Порощук
glavcom.ua
У Вінниці відкрився нічний клуб перед роковинами повномасштабного вторгнення
фото: скріншот з відео

Користувачі Instagram обурилися, адже нічний клуб розташований навпроти військового госпіталю

23 лютого у Вінниці відкрили нічний клуб «MJclub» перед роковинами повномасштабного вторгнення.

Про це стало відомо з Instagram сторінки закладу. 

У Вінниці відкрився нічний клуб перед роковинами повномасштабного вторгнення фото 1
скріншот

«З великим задоволенням представляємо вам – відтепер ми «MJclub». Це не просто зміна назви, це повна імерсія у світ великого короля попмузика, Майкла Джексона! Наш клуб віддає повагу його таланту, стилю та неперевершеній енергії. Приходьте та занурюйтеся в неповторну атмосферу якої у нашому місті ви ще не бачили», – йдеться у дописі нічного клубу. 

У Вінниці відкрився нічний клуб перед роковинами повномасштабного вторгнення фото 2
скріншот

Користувачі Instagram обурилися, адже відкриття стартувало перед роковинами повномасштабного вторгнення. До того ж як зазначають у коментарях нічний клуб розташований навпроти військового госпіталю.

У Вінниці відкрився нічний клуб перед роковинами повномасштабного вторгнення фото 3
У Вінниці відкрився нічний клуб перед роковинами повномасштабного вторгнення фото 4
У Вінниці відкрився нічний клуб перед роковинами повномасштабного вторгнення фото 5
У Вінниці відкрився нічний клуб перед роковинами повномасштабного вторгнення фото 6
скріншот коментарів

Нагадаємо, що «MJclub» це ребрендинг бару «8bit», який нещодавно був у центрі мовного конфлікту. Не зважаючи на заборону використовувати російськомовний культурний продукт, у барі лунала російська музика.

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Теги: скандал Вінниця війна

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