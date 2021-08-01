Спортсменка, яку примусово намагалися повернути до Білорусі, просить про політичний притулок

На звʼязку з легкоатлеткою Тімановською перебуває білоруська опозиція та дипломати

Міжнародний Олімпійський Комітет та дипломати кількох країн намагаються допомогти учасниці білоруської національної збірної на Олімпійських іграх у Токіо, легкоатлетці Христині Тімановській, яка запевняє, що її насильно хочуть повернути назад до Білорусі. У Telegram-каналі «Фонду спортивної солідарності» 1 серпня було опубліковано відеозвернення дівчини, де вона просить МОК втрутитися у справу, повідомляє «Громадське».

«Прошу Міжнародний Олімпійський Комітет про допомогу, на мене тиснули і мене намагаються вивезти з країни без моєї згоди, тому я прошу МОК втрутитися в це», – каже дівчина.

У Фонді зазначили, що спортсменці терміново купили квиток і привезли з речами в аеропорт Токіо, де її збираються депортувати. Вже завтра дівчина мала взяти участь у забігу на 200 метрів, але представники збірної її не допускають до змагань і відправляють до Мінська.

Спочатку планувалося, що Тімановска має виступити на Олімпіаді на дистанціях 100 і 200 м. Однак через відсутність необхідної кількості допінг-проб від участі в естафеті 4х400 м відсторонили двох білоруських легкоатлеток. Тоді керівництво нацзбірної вирішило залучити до естафети Тімановську. Дівчина розкритикувала це рішення у соцмережах.

«Вони схибили з дівчатами, у яких не вистачає достатньо тестів, щоб прилетіти на їхню першу в житті Олімпіаду – і вони вирішили зробити хід конем та запустити мене на естафету. Молодці! Чому ж ми повинні розплачуватися за ваші косяки?» – зазначила дівчина.

Однак Національний олімпійський комітет Білорусі заявив, що відправляє дівчину додому через її «емоційно-психологічний стан» за висновком лікарів. Дівчина своєю чергою каже, що це брехня, та наполягає, що медики її не обстежували.

У коментарі Euroradio Тімановська заявила, що тепер планує просити про притулок у Європі та боїться повертатися в Білорусь.

Наразі до неї в аеропорт прибули представники Міністерства закордонних справ Японії, волонтери, поліція та ЗМІ. Міжнародний олімпійський комітет заявив, що вже вивчає ситуацію з Тімановською.

Опозиційна білоруська організація «Народне антикризове управління» заявила, що наразі перебуває на контакті з керівництвом МЗС Польщі щодо ситуації зі спортсменкою та зв'язалася з МЗС Австрії, аби дипломатичні служби цих країн допомогли Тімановській отримати міжнародний захист.

Нагадаємо, що рпрезидент України Володимир Зеленський 29 липня підписав указ, яким урегулював виплати державних стипендій чемпіонам і призерам Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор, яким позбавив виплати стипендій важкоатлетів Наталію Давидову, Ольгу Коробку та Олексія Торохтія, які були позбавлені нагород через позитивні допінг-проби.

Читайте також: