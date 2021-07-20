Міжнародний олімпійський комітет змінив історичний девіз Олімпіади

МОК вирішив змінити девіз, додавши одне слово

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) затвердив новий девіз Олімпійських ігор. Тепер він звучить так: «Швидше, вище, сильніше – разом». Про це повідомляє Inside the Games.

Фраза з трьох слів «Швидше, вище, сильніше» вперше була сказана французьким священиком Анрі Дідоном на відкритті спортивних змагань в його коледжі. Ці слова сподобалися барону П'єру де Кубертену, який вирішив, що саме вони відображають мету атлетів всього світу.

Девіз в первісній формі citius, fortius, altius був затверджений першим олімпійським конгресом в 1894 році і з'явився на титульній сторінці першого випуску офіційного бюлетеня МОК, що вийшов в липні 1894 року.

Тепер МОК вирішив змінити девіз, додавши слово «разом» і тепер він звучить «Швидше, вище, сильніше – разом».

Як відомо, Олімпійські ігри в Токіо пройдуть з 23 липня по 8 серпня.

До слова, названі найбагатші учасники Олімпіади.