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США з’ясували, як російський олігарх Дерипаска міг розморозити $1,5 млрд

Ростислав Вонс
glavcom.ua
США з’ясували, як російський олігарх Дерипаска міг розморозити $1,5 млрд
Продаж активів міг би розморозити понад $1,5 млрд, що належать російському олігарху Олегу Дерипасці
фото з відкритих джерел

США внесли до списку санкцій одного російського громадянина і три російські компанії, причетних до спроби ухилення від санкцій

Сполучені Штати Америки запровадили нові санкції проти мережі, яка мала допомогти олігарху Олегу Дерипасці отримати доступ до заморожених $1,5 млрд. Про це повідомляє Міністерство фінансів США.

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США внесло до списку санкцій одного російського громадянина і три російські компанії, причетних до спроби ухилення від санкцій.

Зазначається, що непрозорий і складний ймовірний продаж активів міг би розморозити понад $1,5 млрд, що належать російському олігарху Олегу Дерипасці та зберігаються у вигляді санкцій.

Заступник міністра фінансів по боротьбі з тероризмом і фінансовою розвідкою Браян Нельсон заявив, що Міністерство фінансів продовжить вживати заходів для захисту цілісності режиму санкцій і припинення ухилень з боку Кремля і його олігархів-поплічників.

У червні 2023 року Дерипаска узгодив з громадянином Росії Дмитром Олександровичем Бєлоглазовим, власником російської фірми з надання фінансових послуг «Титул», заплановану операцію з продажу заморожених акцій Дерипаски в європейській компанії.

Через кілька тижнів після цієї координації було створено російську фірму з надання фінансових послуг «Іліадіс» як дочірню компанію Titul. На початку 2024 року «Іліадіс» придбала російську інвестиційну холдингову компанію International Rasperia, яка володіє замороженими акціями Дерипаски. США ввели санкції проти цих компаній і Бєлоглазова.

Нагадаємо, російський олігарх Олег Дерипаска придбав новий літак за $36 млн. Його купили в обхід санкцій через Казахстан.

Зокрема, колишній помічник спецагента з контррозвідки в офісі ФБР у Нью-Йорку, Чарльз Макгонігал визнав себе винним у роботі на підсанкційного російського олігарха Олега Дерипаску. 

Олег Дерипаска – російський олігарх. Йому належить промисловий конгломерат «Російські машини», до якого входить «Військово-промислова компанія» – великий постачальник озброєння та військової техніки для російських збройних сил. У його активах Арзамаський машинобудівний завод, що випускає бронетранспортери-амфібії БТР-80, які використовувалися Росією під час військової агресії проти України у 2022 році. Дерипаска перебуває під санкціями США з 2018 року через зв'язки з Кремлем.

Раніше російський підсанкційний олігарх Олег Дерипаска заявив, що «знищити Україну» було б «колосальною помилкою», а передумов зміни режиму в Росії, за його словами, немає.

До слова, компанія російського олігарха Олега Дерипаски «Русал» набирає на роботу добровольців, які майже одразу підписують договір з Міноборони РФ і йдуть на війну проти України.

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Теги: олігархи росія санкції бізнесмен

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