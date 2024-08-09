Російський олігарх Дерипаска назвав війну в Україні «божевільною» та закликав до миру

Бізнесмен розкритикував війну в Україні та закликав до миру



Російський бізнесмен Олег Дерипаска у своєму інтерв'ю японському виданню Nikkei Asia виступив за припинення вогню в Україні. Він назвав війну «божевільною» та розкритикував величезні військові витрати Росії. Дерипаска підкреслив необхідність негайного та безумовного припинення вогню як першого кроку до завершення війни.

«Якщо ви хочете зупинити війну, спочатку потрібно припинити вогонь», – сказав бізнесмен, закликавши до «негайного та безумовного припинення вогню».

Nikkei Asia називає Дерипаску «близьким до Путіна олігархом», проте бізнесмен стверджує, що його відносини з Кремлем нібито залишаються незмінними, і він намагається уникати політики.

«Вони (Кремль, – «Главком») мене не чіпають, а ми, бізнесмени, не займаємося політикою», – цитує видання бізнесмена.

Це не перший раз, коли Дерипаска висловлюється проти війни. Ще у 2022 році він називав її «божевіллям» та закликав до її завершення. Після цього, за даними Financial Times, російські суди заарештували його активи на мільярд доларів за критику війни. Дерипаска також заявляв, що знищення України було б колосальною помилкою.

У 2023 році він знову закликав до припинення війни, вважаючи, що жодна зі сторін не зможе досягти своїх цілей. Нагадаємо, російський олігарх Олег Дерипаска придбав новий літак за $36 млн. Його купили в обхід санкцій через Казахстан.

Зокрема, колишній помічник спецагента з контррозвідки в офісі ФБР у Нью-Йорку, Чарльз Макгонігал визнав себе винним у роботі на підсанкційного російського олігарха Олега Дерипаску.

Раніше російський підсанкційний олігарх Олег Дерипаска заявив, що «знищити Україну» було б «колосальною помилкою», а передумов зміни режиму в Росії, за його словами, немає.

До слова, компанія російського олігарха Олега Дерипаски «Русал» набирає на роботу добровольців, які майже одразу підписують договір з Міноборони РФ і йдуть на війну проти України.