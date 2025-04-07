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Україна націоналізувала активи російського олігарха Дерипаски на понад 2 млрд грн

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Україна націоналізувала активи російського олігарха Дерипаски на понад 2 млрд грн
СБУ: Йдеться про понад 550 тис. тонн бокситів і глинозему, який був виготовлений в Україні
фото з відкритих джерел

Завдяки СБУ Україна націоналізувала чергові активи російського олігарха

Україна націоналізувала на понад 2 млрд грн активів олігарха РФ Олега Дерипаски. Йдеться про понад 550 тис. тонн бокситів і глинозему, який був виготовлений в Україні ще до початку повномасштабної війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу безпеки України.

«За матеріалами Служби безпеки Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Мін’юсту про стягнення в дохід України продукції та сировини, якими володів підсанкційний російський олігарх Олег Дерипаска. Йдеться про понад 550 тис. тонн бокситів і глинозему, який був виготовлений в Україні ще до початку повномасштабної війни», – зазначили в СБУ.

Як повідомили у відомстві, зазначені боксити та глиноземи з того часу зберігалися на складах Миколаївського глиноземного заводу, яким раніше володів Дерипаска.

Продукцію використовували на заводах олігарха у РФ задля виплавки алюмінію, з якого виробляють компоненти до балістичних ракет, бойових дронів, а також радіолокаційних систем.

Вартість націоналізованих активів становить понад 2 млрд грн.

У відомстві нагадали, що Дерипаска входить до найближчого оточення Путіна та є одним з головних «спонсорів» війни РФ проти України. За матеріалами справи, націоналізовані боксити та глинозем належали йому через підконтрольну компанію, зареєстровану в одній із країн Євросоюзу.

Нагадаємо, в Україні суд наклав арешт на «нові» активи російського олігарха Олега Дерипаски – велику партію промислової продукції та сировини на 2,11 млрд грн.

«Йдеться про майже 500 тис. тонн бокситів і глинозему, який був виготовлений у нашій державі ще до повномасштабного вторгнення. Вони зберігалися на складах Миколаївського глиноземного заводу, що раніше належав росіянину. Загальна вартість арештованих активів становить понад 2,11 млрд грн», – йдеться у заяві СБУ.

Зазначено, що арештована продукція була головним компонентом для виробництва алюмінію на заводах Дерипаски у РФ «Русал». 

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Теги: росія СБУ олігархи

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