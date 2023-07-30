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США і Австралія створять спільний розвідувальний центр

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
США і Австралія створять спільний розвідувальний центр
США та Австралія поглиблюють співпрацю
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Країни вирішили відкрити доступ американським військовим до австралійських об'єктів

Австралія та США поглиблять співпрацю в Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи сферу розвідки. Держдепартамент США опублікував спільну заяву урядів двох країн, в якій йдеться про поглиблення співпраці і засуджується Росія за її війну в Україні.

Зокрема, в документі наголошується, що обидві країни засудили «незаконну і аморальну» війну РФ проти України і закликали Кремль негайно повністю вивести війська за межі міжнародно визнаних кордонів України. Також США і Австралія засудили використання Росією зерна в якості зброї, включаючи її рішення вийти з Чорноморської зернової ініціативи. У зв'язку з цим США і Австралія закликали всіх, хто має вплив на Росію, особливо Китай, використовувати його для припинення війни.

У спільній заяві двох країн говориться, що ядерні загрози РФ являють собою неприйнятну загрозу миру, і що застосування ядерної зброї зустріне рішучу відсіч.

США і Австралія також вирішили створити до 2024 року об'єднаний розвідувальний центр в рамках австралійської військової розвідки (Defence Intelligence Organisation). Передбачається, що Центр сприятиме «зміцненню співпраці між австралійською розвідкою і розвідувальним управлінням Пентагону в питаннях, що становлять спільний стратегічний інтерес в Індо-Тихоокеанському регіоні».

У документі також йдеться про взаємну вигоду у співпраці між Австралією і США, включаючи доступ американських військових до австралійських об'єктів для проведення заходів. Такий доступ здійснюється на основі ротації, за взаємним визначенням і на запрошення Австралії, при повній повазі і дотриманні суверенітету як Австралії, так і США.

У рамках розширеного повітряного співробітництва було оголошено про намір ротувати в Австралії Морські патрульні і розвідувальні літаки ВМС США з можливістю запросити в майбутньому до участі в проекті інших Партнерів.

Нагадаємо, що раніше Китай рішуче виступив проти створення так званого «тристороннього безпекового партнерства» між США, Великою Британією та Австралією.

Теги: США Австралія

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