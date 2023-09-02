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КНДР випустила відразу кілька крилатих ракет у бік Жовтого моря

Діана Гасюк
glavcom.ua
КНДР випустила відразу кілька крилатих ракет у бік Жовтого моря
фото: Yonhap

Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї повідомив, що ракети були запущені збройними силами Північної Кореї

Північна Корея випустила кілька крилатих ракет в Жовте море у суботу, 2 вересня. Про це інформує Yonhap.

Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї повідомив, що ракети були запущені збройними силами Північної Кореї близько 4 години ранку.

«Посилюючи наш моніторинг і пильність, наші військові зберігають стан повної готовності в тісній співпраці зі Сполученими Штатами», – йдеться у заяві комітету начальників штабів.

Після закінчення 11-денних спільних навчань Південної Кореї та США під назвою «Щит свободи Ульчі», які завершилися 30 серпня, Північна Корея розпочала свої власні військові командно-штабні навчання. Сценарій цих навчань включав окупацію території Південної Кореї. На початку цього тижня КНДР випустила дві балістичні ракети малої дальності у воду біля свого східного узбережжя.

У КНДР заявили, що запуск ракети був навчанням з завдання тактичного ядерного удару по великих командних центрах і аеродромах у Південній Кореї.

Раніше повідомлялося, що Північна Корея заявила, що випустила дві балістичні ракети малої дальності, щоб імітувати ядерні удари по військових цілях у Південній Кореї. 

Як відомо, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що військово-морський флот країни стане «компонентом державного ядерного стримування». 

Нагадаємо, Північна Корея запустила в сторону Японії балістичну ракету, яка могла нести військовий супутник, який Пхеньян намагався доставити на орбіту ще в травні. КНДР запустила ракету приблизно о 4:00 ранку четверга за місцевим часом. Вона пройшла повітряний простір Японії і продовжила рух у сторону Тихого океану.

Також у Південній Кореї стартували масштабні щорічні спільні військові навчання з Сполученими Штатами, спрямовані на протидію потенційним загрозам з боку Північної Кореї. 

Пізніше стало відомо, Північна Корея готується здійснити різноманітні військові провокації, включаючи запуск міжконтинентальної балістичної ракети (МБР), з нагоди майбутнього тристороннього саміту Південної Кореї, США та Японії. 

Як повідомлялося, президент США Джо Байден запросив прем'єр-міністра Японії Фуміо Кісіду та президента Південної Кореї Юн Сок Йоля на тристороннній саміт.

Теги: саміт військові навчання військові Північна Корея навчання президент балістичні ракети

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