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До БРІКС може бути запрошено одразу кілька країн – Financial Times

Діана Гасюк
glavcom.ua
До БРІКС може бути запрошено одразу кілька країн – Financial Times
фото з відкритих джерел

Обговорення про розширення стало супроводжуватися протистоянням між Китаєм, який хоче бачити в союзі не лише економічну, а й політичну силу та Індією, яка виступає проти цього

У межах зустрічі в ПАР одразу кілька країн можуть бути запрошені до БРІКС, однак офіційний перелік держав-кандидатів поки що тримається в секреті. Про це повідомляє Financial Times.
 
23 країни подали офіційні заявки на вступ до БРІКС. Співрозмовник видання вважає малоймовірним, що до спілки будуть запрошені одразу всі 23 країни. Очікується, що на саміті будуть узгоджені критерії для прийому нових членів.

За даними ЗМІ, єдина валюта не стоїть на порядку денному, попри невдоволення, що зростає, домінуванням долара серед країн БРІКС.

Зазначається, що обговорення про можливе розширення стало супроводжуватися протистоянням між Китаєм, який хоче бачити в союзі не лише економічну, а й політичну силу та Індією, яка виступає проти цього. Джерело в Пекіні відзначило, що у разі розширення БРІКС на організацію припадатиме така сама частка ВВП, як і на G7.

Міністр закордонних справ ПАР Наледі Пандор попередньо наголосила, що неслушно розглядати  потенційне розширення БРІКС як антизахідний крок.

Раніше стало відомо, що на приєднання до БРІКС також претендують Аргентина, Саудівська Аравія та Індонезія.

Раніше повідомлялося, що російський диктатор Володимир Путін вирішив особисто проконтролювати, як триває підготовка до саміту БРІКС та зателефонував президенту Південно-Африканської Республіки Сирілу Рамафосі. 

Нагадаємо, міністерство юстиції ПАР запросило ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна у директора державного обвинувачення (NDPP) Шаміле Батохі. 

Це сталося більш ніж через два місяці після того, як Департамент міжнародних відносин і співробітництва ПАР направив своїм колегам із правосуддя ордер Міжнародного кримінального суду (МКС). Ордер було видано на підставі відповідальності Путіна за воєнні злочини, вчинені під час вторгнення Росії в Україну.

Прокуратура звернулася до суду, щоб змусити уряд заарештувати Путіна, якщо він приїде у ПАР на саміт БРІКС, запланований на серпень у Йоганнесбурзі.

Втім, арештувати диктатора навряд вийде, адже  Володимир Путін не братиме участі у саміті БРІКС у Південно-Африканській Республіці, який відбудеться в кінці серпня. Він замість себе на саміт відправить міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова.

Теги: валюта Аргентина БРІКС Індонезія Саудівська Аравія саміт

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