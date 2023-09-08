РФ чи рф? Міністр Лісовий спантеличив громадськість новим наказом

Українські ЗМІ та державні структури практикують написання «путін», «москва», «кремль» «росія» та «російська федерація» з маленької літери на знак зневаги

Документ було підписано міністром 31 серпня 2023 року

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий видав наказ (№1060 від 31.08.2023) про написання найменування держави-агресора «Російська Федерація» з великих літер. Він наказав виправити цю фразу, якщо в документах вона написана з маленької літери. Про це повідомив нардеп від фракції «Слуга народу» Максим Бужанський у Telegram.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Так, у наказі міністра сказано, що необхідно виправити фразу «російської федерації» на «Російської Федерації» у наказі Міносвіти №1022 «Про забезпечення навчання учнів, які виїхали з України внаслідок повномасштабного вторгнення російської федерації та здобувають освіту в закладах освіти країни перебування та України». Документ було підписано міністром 31 серпня 2023 року.

«21 серпня міністр освіти Лісової раптом відчув неймовірну симпатію до Росії і спеціальним Указом наказав писати слова «Російська Федерація» з великої літери. Це він публічно принижує російськомовних українців, щоб не так впадали у вічі укази, так?» - написав Бужанський.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, що з початку російського вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року українські ЗМІ та державні структури практикують написання «путін», «москва», «кремль» «росія» та «російська федерація» з маленької літери на знак зневаги.

Українські мовознавці також пояснювали, чому «росія» цілком доречно писати з малої букви. Так, приміром, автор шкільних підручників, доцент Київського університету імені Б.Грінченка Олександр Авраменко, який також є розробником численних тестів до ЗНО з української мови розвовів, так пояснював, чому це більше не вважається орфографічною помилкою:

«Насправді, правило таке є. Воно звучить так: прізвища людей та імена, які вживають зневажливо, пишуть з малої літери. І це правило давнє, воно ще з радянських часів було в нашому правописі. Наприклад, «гітлери», «путіни» ми можемо спокійно писати з малої літери, це відповідає вимогам чинного правопису. А щодо назви країни, цього немає в правописі, але за аналогією, зважаючи на ситуацію в країні, я вважаю, можна застосувати це правило і до неї», – пояснював він.

Раніше міністр Лісовий повідомив, що проведення уроків російською мовою у школах України суперечить чинному законодавству.