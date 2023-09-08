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РФ чи рф? Міністр Лісовий спантеличив громадськість новим наказом

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
РФ чи рф? Міністр Лісовий спантеличив громадськість новим наказом
Українські ЗМІ та державні структури практикують написання «путін», «москва», «кремль» «росія» та «російська федерація» з маленької літери на знак зневаги
фото: dw.com

Документ було підписано міністром 31 серпня 2023 року

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий видав наказ (№1060 від 31.08.2023) про написання найменування держави-агресора «Російська Федерація» з великих літер. Він наказав виправити цю фразу, якщо в документах вона написана з маленької літери. Про це повідомив нардеп від фракції «Слуга народу» Максим Бужанський у Telegram.

Так, у наказі міністра сказано, що необхідно виправити фразу «російської федерації» на «Російської Федерації» у наказі Міносвіти №1022 «Про забезпечення навчання учнів, які виїхали з України внаслідок повномасштабного вторгнення російської федерації та здобувають освіту в закладах освіти країни перебування та України». Документ було підписано міністром 31 серпня 2023 року.

«21 серпня міністр освіти Лісової раптом відчув неймовірну симпатію до Росії і спеціальним Указом наказав писати слова «Російська Федерація» з великої літери. Це він публічно принижує російськомовних українців, щоб не так впадали у вічі укази, так?» - написав Бужанський.

РФ чи рф? Міністр Лісовий спантеличив громадськість новим наказом фото 1

Нагадаємо, що з початку російського вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року українські ЗМІ та державні структури практикують написання «путін», «москва», «кремль» «росія» та «російська федерація» з маленької літери на знак зневаги.

Українські мовознавці також пояснювали, чому «росія» цілком доречно писати з малої букви. Так, приміром, автор шкільних підручників, доцент Київського університету імені Б.Грінченка Олександр Авраменко, який також є розробником численних тестів до ЗНО з української мови розвовів, так пояснював, чому це більше не вважається орфографічною помилкою:

«Насправді, правило таке є. Воно звучить так: прізвища людей та імена, які вживають зневажливо, пишуть з малої літери. І це правило давнє, воно ще з радянських часів було в нашому правописі. Наприклад, «гітлери», «путіни» ми можемо спокійно писати з малої літери, це відповідає вимогам чинного правопису. А щодо назви країни, цього немає в правописі, але за аналогією, зважаючи на ситуацію в країні, я вважаю, можна застосувати це правило і до неї», – пояснював він.

Раніше міністр Лісовий повідомив, що проведення уроків російською мовою у школах України суперечить чинному законодавству. 

Теги: росія Олександр Авраменко Москва Максим Бужанський навчання наказ мова путін міністр Оксен Лісовий

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