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Вибухи у Москві: пошкоджено павільйон «Експоцентру» (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Вибухи у Москві: пошкоджено павільйон «Експоцентру» (відео)
Наслідки атаки дронів на РФ
фото: скрін із відео

Попередньо, обійшлося без постраждалих

Внаслідок атаки безпілотників у Москві сталося часткове пошкодження в одному з павільйонів «Експоцентру». Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

«Часткове обвалення зовнішньої стіни зафіксовано в одному з павільйонів Експоцентру на Краснопресненській набережній. Площа руйнування – близько 30 кв. м», – пишеросійське агентство ТАСС.

Інші російські Telegram-канали повідомляють, що безпілотник, що впав в районі «Експоцентру» – це нібито український дрон-камікадзе «Бобер».

Попередньо, обійшлося без постраждалих.

Крім того, у РФ стверджують, що такий же БПЛА «Бобер» впав 11 серпня в районі мальовничого мосту на північному заході Москви. 

Нагадаємо, уночі, 18 серпня, в околицях Москви та Підмосков'я пролунали вибухи. Повідомляється про атаку дронів на столицю країни-агресорки.

Як повідомлялося, вибух стався в межах кварталу «Москва-Сіті», біля будівель «Еволюція» та «Федерація». За допомогою відеофіксацій встановлено, що один із безпілотників впав на Експоцентр на Краснопресненській набережній у центрі Москви. Інформації щодо постраждалих немає.

До слова, у російському місті Сургут оригінально відреагували на чергове падіння рубля, і диктатору Володимиру Путіну вирішили відкрито висловити, що про нього думають. На будівлі одного з інформагентств у місті зламали рядок, що біжить. Тепер на ній транслюється наступна фраза «100 рублів за долар. Ти а** ел. Путін х**ло і злодій».

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Теги: росія безпілотник Москва

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