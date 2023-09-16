США запровадили санкції проти турецьких компаній, які допомагали Росії

Рішення про запровадження санкцій було реалізоване в делікатний для відносин США і Туреччини момент

Адміністрація Байдена запровадила санкції проти п’яти турецьких компаній і громадянина Туреччини, звинувативши їх у допомозі Росії, звинувативши їх у допомозі Росії в ухиленні від санкцій і підтримці у її війні проти України. Про це повідомляє Reuters.

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«Санкції, спрямовані на судноплавні та торговельні компанії, які звинувачено у допомозі в ремонті підсанкційних суден, пов’язаних з міністерством оборони Росії, і сприянні передачі «товарів подвійного призначення», – йдеться у повідомленні.

Видання зауважує, що рішення про запровадження санкцій було реалізоване в делікатний для відносин США і Туреччини момент, коли Вашингтон сподівається на ратифікацію Анкарою членства Швеції в НАТО, коли турецький парламент знову збереться на початку жовтня.

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Раніше повідомлялося, що троє американських журналістів оприлюднили аналітичний матеріал у виданні The New York Times, в якому констатували, що Росії вдалося адаптуватися до накладених на неї санкцій.

До слова, американське видання The New York Times опублікувало матеріал трьох журналістів, які заявили про успішний обхід Росією накладених на неї санкцій. Це дало можливість країні-агресору навіть збільшити обсяги виробництва військової техніки, зокрема танків.

Нагадаємо, офіційний представник Держдепартаменту США Метью Міллер заявив, що Сполучені Штати «без вагань запровадять санкції», якщо зустріч президента Росії Володимира Путіна та північнокорейського лідера Кім Чен Ина призведе до передачі зброї між двома країнами.