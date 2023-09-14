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The New York Times: До війни Росія могла виробляти 100 танків на рік, а зараз – 200

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
The New York Times: До війни Росія могла виробляти 100 танків на рік, а зараз – 200
Санкції призвели до уповільнення виробництва РФ озброєння лише на початку війни
фото: espreso

Журналісти констатують, що Росія не лише швидко відновила виробництво, а й збільшила його 

Американське видання The New York Times опублікувало матеріал трьох журналістів, які заявили про успішний обхід Росією накладених на неї санкцій. Це дало можливість країні-агресору навіть збільшити обсяги виробництва військової техніки, зокрема танків, йдеться в матеріалі «Главкома» «Танків і ракет – більше, ніж до війни! Як Путін надурив Захід».

Журналісти наголосили, що санкції призвели до різкого уповільнення виробництва РФ ракет та іншого озброєння лише на початку війни, але потім все змінилось. За їх словами, російські розвідувальні служби й міністерство оборони підірвали експортний контроль США та зробили можливою контрабанду ключових компонентів озброєння до інших країн, звідки їх легше доставити до Росії.

Видання констатує, що Росія швидко адаптувалася, доклавши власних зусиль для забезпечення поставок необхідних деталей. Всього за кілька місяців після початку війни країна-агресор відновила постачання складників через Вірменію і Туреччину.

Журналісти посилаються на високопоставленого західного чиновника з питань оборони, який стверджує, що до війни РФ могла виробляти 100 танків на рік, а зараз вона виробляє 200.

Автори публікації підкреслили, що російське військове виробництво не лише відновилося, але й різко зросло. Високі ціни на енергоносії дають серйозні доходи, що дає можливість російським спецслужбам й міністерству оборони контрабандою ввозити мікроелектроніку та інші західні матеріали, необхідні для крилатих ракет та іншої високоточної керованої зброї.

Нагадаємо, офіційний представник Держдепартаменту США Метью Міллер заявив, що Сполучені Штати «без вагань запровадять санкції», якщо зустріч президента Росії Володимира Путіна та північнокорейського лідера Кім Чен Ина призведе до передачі зброї між двома країнами.  

Читайте також: Танків і ракет – більше, ніж до війни! Як Путін надурив Захід
Теги: росія санкції путін озброєння танки

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