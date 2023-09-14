США готові «без вагань» відреагувати, аби завадити передачі зброї між КНДР і Росією

Напередодні саміту Путіна та Кіма офіційні особи США попередили, що Росія та Північна Корея «активно просуваються» в потенційній угоді щодо зброї

Держдепартамент США заявив, що Сполучені Штати «без вагань запровадять санкції», якщо зустріч президента Росії Володимира Путіна та північнокорейського лідера Кім Чен Ина призведе до передачі зброї між двома країнами. Про це повідомив офіційний представник Держдепартаменту Метью Міллер, пише CNN.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Ми вже вжили низку заходів, щоб накласти санкції на організації, які були посередниками в продажі зброї між Північною Кореєю та Росією, і ми без вагань запровадимо додаткові заходи, якщо це необхідно», – заявив у середу речник Держдепартаменту Метью Міллер.

Напередодні саміту Путіна та Кіма офіційні особи США попередили, що Росія та Північна Корея «активно просуваються» в потенційній угоді щодо зброї, яка може призвести до того, що Пхеньян надасть Москві зброю для використання у її невдалій війні з Україною в обмін на санкціоновані технології балістичних ракет.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, Північнокорейський лідер Кім Чен Ин і російський диктатор Володимир Путін сьогодні завершили свою зустріч на космодромі «Східний». Путін і Кім оглянули декілька об'єктів космодрому, зокрема космічний ракетний комплекс «Союз». Переговори північнокорейського диктатора Кім Чен Ина та російського тирана Володимира Путіна у розширеному складі тривали понад годину, після них розпочалася розмова тет-а-тет.

Під час зустрічі північнокорейський диктатор Кім Чен Ин заявив, що для КНДР першим пріоритетом є відносини з РФ і заявив, що «Північна Корея завжди підтримувала всі рішення президента Путіна і уряду Росії».









