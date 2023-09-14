Росія адаптувалась до західних санкцій та налагодила поставки деталей – The New York Times
РФ має змогу отримувати всі необхідні комплектуючі завдяки третім країнам
Троє американських журналістів оприлюднили аналітичний матеріал у виданні The New York Times, в якому констатували, що Росії вдалося адаптуватися до накладених на неї санкцій. Про це йдеться в матеріалі «Главкома» «Танків і ракет – більше, ніж до війни! Як Путін надурив Захід».
У публікації йдеться про те, що санкції змусили РФ різко скоротити виробництво ракет та іншого озброєння лише на початку війни, але вже у кінці 2022 року військово-промислове виробництво країни-агресора почало набирати обертів. Журналісти підкреслили, що Росія швидко адаптувалася і доклала зусиль для налагодження поставок необхідних деталей.
Видання пише, що країна-агресор не лише відновила своє виробництво, а навіть різко його підвищило. Наприклад, якщо до війни РФ могла виробляти 100 танків на рік, то, за словами високопоставленого західного чиновника з питань оборони, зараз це значення підвищилось до 200.
На думку західних чиновників, РФ має можливість виробляти два мільйони артилерійських снарядів на рік, що вдвічі більше, ніж до війни, згідно з припущеннями західних розвідувальних служб. Журналісти порахували, що станом на зараз країна-агресор виробляє більше боєприпасів, ніж США і Європа.
Кусті Салма, високопосадовець Міністерства оборони Естонії, заявив, що нинішнє виробництво боєприпасів в Росії усемеро переважає те, що виробляють на Заході. В той самий час він підкреслив, що російські виробничі витрати значно нижчі, ніж західні, через те, що Москва жертвує безпекою і якістю у своєму прагненні виробляти зброю дешевше.
В публікації підкреслили, що Росії потрібні прості мікросхеми, для виготовлення товарів широкого вжитку, а не високотехнологічні, які легше відстежити. Це створює додаткові проблеми для американських чиновників, які погоджуються з тим, що можуть уповільнити, але не зупинити контрабанду Росією деталей, необхідних для виробництва ракет.
Міністерство торгівлі США заявило, що Росії вдалось пристосуватися – вона відправляє деталі до третіх країн, а звідти перенаправляє до себе.
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