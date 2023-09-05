Ізраїль вперше долучиться до парламентського саміту Кримської платформи

Єрусалим погодився на участь на тлі безпрецедентно загострення дипломатичних відносин з Україною

Ізраїль вперше візьме участь у парламентському саміті Міжнародної Кримської платформи, який відбудеться 24 жовтня у Празі. Відповідне рішення прийняв Кнессет (парламент Ізраїлю), про нього вже проінформований голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук. Цю інформацію підтвердили джерела «Главкому» в парламенті.

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На цей момент участь у заході підтвердили понад 30 спікерів парламентів. Від Ізраїлю на ньому будуть представлені голова Комітету міжнародної політики і оборони Кнесету Юлій Едельштейн та співголова групи Ізраїль–Україна Зеєв Елькін. Варто відзначити, що Єрусалим дав свою згоду на участь на тлі загострення дипломатичних відносин між країнами, наслідком яких може стати навіть призупинення безвізового режиму.

Перший парламентський саміт Кримської платформи відбувся 25 жовтня 2022 року у Загребі. В підсумковій декларації його учасники засудили серйозні та систематичні порушення прав людини і зловживання на Кримському півострові; тривалу мілітаризацію Кримського півострова Росією та спроби незаконного вивезення викраденого українського зерна; перешкоди для реалізації прав і свобод судноплавства, відповідно до міжнародного права, і тривалу зміну демографічної структури в тимчасово захопленому Криму шляхом переселення росіян та видворення за межі півострова проукраїнських активістів.

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Учасники саміту висловили намір працювати з міжнародними парламентськими асамблеями – такими як Європарламент, ПАРЄ, Парламентська Асамблея ОБСЄ, Парламентська асамблея НАТО, Парламентська асамблея Чорноморського економічного співробітництва та Арабський парламент, з метою ухвалення резолюцій, спрямованих на деокупацію Криму та міста Севастополь, а також на відновлення територіальної цілісності України.

Парламентський саміт Кримської платформи не слід плутати з однойменним міжнародним консультаційно-координаційним форматом, ініційованим Україною. Кримська платформа збирає під своєю егідою усі тематичні заходи та ініціативи з кримського питання в рамках міжнародних організацій, інших міжнародних урядових і неурядових форумів. На цей момент відбулося три саміти Кримської платформи, останній з них – 23 серпня 2023 року.