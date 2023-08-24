Прем'єрка Естонії потрапила у гучний скандал через бізнес чоловіка

Фірма чоловіка прем'єрки Естонії, попри санкції, співпрацює із Росією





Прем'єрка Естонії Кая Каллас опинилась у центрі гучного скандалу, пов'язаного з Росією. У той час, як Каллас позиціонує себе другом України і завзято підтримує санкції проти країни-агресора, з'ясовується, що її чоловік Арво Халлік керує фірмами, які і досі активно співпрацюють з Росією. Йдеться про компанії Stark Logistics та Metaprint. Перша займається перевезеннями, друга виробляє тару з легких металів. Про це написало видання ERR.

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Зокрема транспортна компанія Stark Logistics, яка частково належить Арво Галліку, чоловікові прем’єр-міністра Каї Каллас, продовжувала працювати в напрямку Росії під час української війни. Минулого тижня Крістіан Крааг, генеральний директор Stark Logistics, розповів виданню ERR, що вони практично більше не постачають до Росії, але компанія не припинила доставку повністю. «Естонські замовники, партнери, з якими ми співпрацювали, для яких ми робили перевезення, переорієнтувалися. Наші обсяги теж впали настільки, що ми змінили ринки збуту. Машини тепер їдуть у Прибалтику, Скандинавію, Польщу», – сказав Крааг.

Каллас на урядовій пресконференції довелося каятися за бізнес чоловіка і вдавати, що вона не в курсі. «Не маю жодного уявлення про його бізнес. Він має міноритарну частку в логістичній компанії. Це була вся інформація, яку я мала до початку цього тижня». Напередодні президент Естонії Алар Каріс заявив, що Каллас зобов'язана пояснити суспільству суть скандалу навколо підприємницької діяльності чоловіка. Сам Халлік поки що відмовчується щодо своєї діяльності.

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Пізніше вона також продовжила виправдовуватись і у соцмережах: «Сьогодні ERR опублікував новину про те, що компанія, пов'язана з моїм чоловіком, веде бізнес у Росії. Я хотіла б наголосити, що у мого чоловіка немає бізнес-клієнтів у Російській Федерації», – написала прем'єр-міністерка.

«Я, як і раніше, дотримуюся думки, що вся торгівля та бізнес з Росією мають бути припинені доти, доки триває російське вторгнення в Україну. Мій чоловік володіє часткою в логістичній компанії. Він пояснив, що ця компанія допомагає одному з його естонських клієнтів припинити виробничі операції в Росії відповідно до закону та санкцій. Усі подальші питання слід адресувати цим компаніям», – додала вона.

Президент Естонії Алар Каріс заявив, що прем'єрка країни Кая Каллас зобов'язана дати суспільству роз'яснення з приводу скандалу навколо її чоловіка Арво Халліка. В інтерв'ю ERR він зазначив, що ситуація навколо чоловіка керівника кабміну підтверджує проблеми з реалізацією санкцій проти Росії, про які домовилася Європа.

«Сумно говорити про це, оскільки сьогодні ми відзначаємо День незалежності України, але думаю, що громадськість чекає на пояснення від прем'єр-міністра. І після цього їй, напевно, доведеться подумати самій та поговорити зі своїми радниками про те, якими будуть подальші дії. Я думаю, що деталей, безперечно, більше. І якщо вона прем'єр-міністр, значить, вона має це пояснити», – сказав Каріс.

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Він додав, що Каллас має сама вирішити, як їй вчинити у подібній ситуації. Каріс підкреслив, що не має всіх деталей і не може зробити висновок «наскільки все серйозно».

Нагадаємо, Естонія, Литва та Латвія приєдналися до декларації G7 щодо гарантій безпеки для України. Про це повідомила прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас, опублікувавши спільний документ, підписаний прем’єр-міністрами трьох країн Балтії.

«Естонія разом з Литвою та Латвією приєднується до декларації G7 про підтримку України. Допомагатимемо Україні до перемоги. Ми підтримуватимемо Україну на її шляху до членства в НАТО та ЄС», - написала Каллас.

У документі, зокрема, зазначається, що країни будуть підтримувати економічну стабільність та відбудову України, забезпечуватимуть реалізацію реформ, стійкість та просування на її європейському та євроатлантичному шляху.