Головна Світ Соціум
search button user button menu button

США запровадять додаткові санкції проти Ірану через підтримку Росії

Діана Гасюк
glavcom.ua
США запровадять додаткові санкції проти Ірану через підтримку Росії
фото з відкритих джерел

Іран став об'єктом суворих заходів санкцій з боку західних країн, які можуть бути одними з найбільш обтяжливих для країни

США готові ввести додаткові економічні та інші санкції проти Ірану через його зусилля щодо поглиблення військової взаємодії з Росією. Про це заявив у четвер під час онлайн-брифінгу координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Укрінформ.

«Ми й надалі будемо притягувати їх до відповідальності – якщо будуть потрібні додаткові санкції, ми, звісно, застосуємо їх. І я впевнений, що деякі з наших союзників і партнерів – також»,- зазначив представник Білого дому.

Він нагадав, що Іран став об'єктом суворих заходів санкцій з боку західних країн, які можуть бути одними з найбільш обтяжливих для країни. Ці санкції, у тому числі через співпрацю з Росією, значно вплинули на економіку Ірану.

Представник Білого дому також звернув увагу, що навряд чи Іран отримав вигоду від посилення оборонних відносин з Росією.

Раніше повідомлялося, що Іран займається підготовкою до будівництва заводів з виробництва дронів у Білорусі та Росії, з метою підтримки Москви у нарощуванні її «армії» безпілотних літальних апаратів (БПЛА), а також для залучення валюти до Ірану. 

До слова, не зважаючи на санкції, військове партнерство Росії та Ірану лише посилюється. Іран продовжує постачати Кремлю дрони-камікадзе для обстрілу територій України. 

Читайте також: Росія прагне придбати у КНДР артилерійські снаряди

 

Теги: росія санкції Іран

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російські казки правдиво віщують про сьогодення
«Старуха у разбитого корыта». Про зерновий коридор і Росію
1 серпня, 22:01
Питанням тим, хто хоче обміняти частину території та суверенітет на мир
Питанням тим, хто хоче обміняти частину території та суверенітет на мир
9 липня, 18:18
Кримський міст знову втомився
Чи мали Україна та Росія шанс на нормальні стосунки?
17 липня, 20:05
«Україна б’ється за Європу»
Перемовини будуть. Владі треба це визнати
12 липня, 16:16
На даху посольства РФ у столиці Молдови з кожним роком збільшується кількість передавальних пристроїв
Шпигунські антени РФ: Молдова викликала російського посла на розмову
25 липня, 14:06
Якщо зернова угода не буде поновлена, ціни на зерно стануть вищими
Путін пропонує безкоштовне зерно для Африки. МЗС Італії відреагувало
29 липня, 11:08
Потужний вибух у Таганрозі
З'явилося відео моменту «прильоту» в Таганрозі
28 липня, 19:36
У результаті удару пошкоджено фасад вежі IQ-Квартал на рівні 21 поверху
Атака на Москву: момент вибуху потрапив на відео
1 серпня, 06:53
У Кремлі заявили, що Путін розпочав війну, аби відстояти права мешканців Донбасу
Кремль оголосив Путіна правозахисником українців  
Вчора, 20:03

Соціум

США запровадять додаткові санкції проти Ірану через підтримку Росії
США запровадять додаткові санкції проти Ірану через підтримку Росії
Путін з початку року підписав рекордну кількість таємних указів
Путін з початку року підписав рекордну кількість таємних указів
США відповіли, чи планують постачати зброю Тайваню в рамках бюджету для України
США відповіли, чи планують постачати зброю Тайваню в рамках бюджету для України
Через шторм літак Дуди не зміг приземлитись на аеродромі у Гданську
Через шторм літак Дуди не зміг приземлитись на аеродромі у Гданську
Росія прагне придбати у КНДР артилерійські снаряди
Росія прагне придбати у КНДР артилерійські снаряди
Суд обрав запобіжний захід для Трампа у справі про спробу сфальсифікувати вибори
Суд обрав запобіжний захід для Трампа у справі про спробу сфальсифікувати вибори

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
38K
«Журнал обліку журналів». Активіст, який став сапером, розповів, що його бісить в армії
16K
Путін може отримати нові ордери на арешт від Міжнародного кримінального суду
8415
Битва за Чорне море. Країна без морської торгівлі – напівкастрована
6258
Що залишили по собі служителі Московської церкви у Білій Церкві (фото)
4927
Лічильники на воду із свердловин. Уряд пояснив нові правила, які спровокували скандал
4834
Переворот у Нігері: Африка стає вкрай проблемним регіоном

Новини

Спека, місцями короткочасні дощі: прогноз погоди на 4 серпня
Сьогодні, 05:19
4 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:35
Окупанти намагаються наступати під Бахмутом та Мар’їнкою – Генштаб
Вчора, 07:02
РФ готує «повітряну армію» для нової атаки на Україну. Генерал спрогнозував наслідки
Вчора, 06:32
Спека, місцями дощитиме: прогноз погоди на 3 серпня
Вчора, 05:28
Масштабна повітряна тривога тривала понад три години
Вчора, 04:10

Прес-релізи

14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
3 серпня, 13:31
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту