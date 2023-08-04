США запровадять додаткові санкції проти Ірану через підтримку Росії

Іран став об'єктом суворих заходів санкцій з боку західних країн, які можуть бути одними з найбільш обтяжливих для країни

США готові ввести додаткові економічні та інші санкції проти Ірану через його зусилля щодо поглиблення військової взаємодії з Росією. Про це заявив у четвер під час онлайн-брифінгу координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Укрінформ.

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«Ми й надалі будемо притягувати їх до відповідальності – якщо будуть потрібні додаткові санкції, ми, звісно, застосуємо їх. І я впевнений, що деякі з наших союзників і партнерів – також»,- зазначив представник Білого дому.

Він нагадав, що Іран став об'єктом суворих заходів санкцій з боку західних країн, які можуть бути одними з найбільш обтяжливих для країни. Ці санкції, у тому числі через співпрацю з Росією, значно вплинули на економіку Ірану.

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Представник Білого дому також звернув увагу, що навряд чи Іран отримав вигоду від посилення оборонних відносин з Росією.

Раніше повідомлялося, що Іран займається підготовкою до будівництва заводів з виробництва дронів у Білорусі та Росії, з метою підтримки Москви у нарощуванні її «армії» безпілотних літальних апаратів (БПЛА), а також для залучення валюти до Ірану.

До слова, не зважаючи на санкції, військове партнерство Росії та Ірану лише посилюється. Іран продовжує постачати Кремлю дрони-камікадзе для обстрілу територій України.

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