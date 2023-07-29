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Путін пропонує безкоштовне зерно для Африки. МЗС Італії відреагувало

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Путін пропонує безкоштовне зерно для Африки. МЗС Італії відреагувало
Якщо зернова угода не буде поновлена, ціни на зерно стануть вищими
фото з відкритих джерел

За словами Таяні, безкоштовне надання зерна Африці не є вірним шляхом виходу з кризи

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив у п’ятницю, що дозвіл Росії на безкоштовне надання зерна Африці не є вірним шляхом виходу з кризи, спричиненої виходом РФ із зернової угоди. Про це повідомляє ANSA.

«Ми наполягаємо на збереженні діалогу щодо зернового коридору. Ціну призупинення угоди платять переважно африканські народи», – сказав Таяні в ефірі La7 TV, додавши, що Італія підтримує дипломатичні дії Туреччини з цього питання.

Очільник італійського зовнішньополітичного відомства також зазначив, що у разі, якщо зернова угода не буде поновлена, ціни на зерно стануть вищими.

Нагадаємо, Москва 17 липня оголосила про припинення угоди з Туреччиною та ООН щодо Чорноморської зернової ініціативи.

Чорноморська зернова угода була укладена в липні 2022 року. Задля цього було підписано два документи: за участю ООН, Туреччини і України й окремо – ООН, Туреччини й Росії.

Президент Реджеп Тайїп Ердоган у п'ятницю заявив, що Туреччина «без вагань» виступить з ініціативою, необхідною для запобігання «шкідливим наслідкам» виходу Москви з Чорноморської зернової угоди.

Ердоган висловив переконання, що «детальне обговорення цього питання» з президентом країни-агресорки РФ Володимиром Путіним «забезпечить продовження цього гуманітарного руху».

Нагадаємо, президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса закликав російського диктатора Володимира Путіна відновити Чорноморську зернову ініціативу.

До слова, на окупованій частині Запорізької області активно ведеться збирання врожаю. Більшу частину зернових окупанти одразу ж вивозять до анексованого Криму.

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Теги: Італія МЗС зерно росія Африка

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