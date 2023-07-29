Путін пропонує безкоштовне зерно для Африки. МЗС Італії відреагувало

Якщо зернова угода не буде поновлена, ціни на зерно стануть вищими

За словами Таяні, безкоштовне надання зерна Африці не є вірним шляхом виходу з кризи

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив у п’ятницю, що дозвіл Росії на безкоштовне надання зерна Африці не є вірним шляхом виходу з кризи, спричиненої виходом РФ із зернової угоди. Про це повідомляє ANSA.

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«Ми наполягаємо на збереженні діалогу щодо зернового коридору. Ціну призупинення угоди платять переважно африканські народи», – сказав Таяні в ефірі La7 TV, додавши, що Італія підтримує дипломатичні дії Туреччини з цього питання.

Очільник італійського зовнішньополітичного відомства також зазначив, що у разі, якщо зернова угода не буде поновлена, ціни на зерно стануть вищими.

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Нагадаємо, Москва 17 липня оголосила про припинення угоди з Туреччиною та ООН щодо Чорноморської зернової ініціативи.

Чорноморська зернова угода була укладена в липні 2022 року. Задля цього було підписано два документи: за участю ООН, Туреччини і України й окремо – ООН, Туреччини й Росії.

Президент Реджеп Тайїп Ердоган у п'ятницю заявив, що Туреччина «без вагань» виступить з ініціативою, необхідною для запобігання «шкідливим наслідкам» виходу Москви з Чорноморської зернової угоди.

Ердоган висловив переконання, що «детальне обговорення цього питання» з президентом країни-агресорки РФ Володимиром Путіним «забезпечить продовження цього гуманітарного руху».

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Нагадаємо, президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса закликав російського диктатора Володимира Путіна відновити Чорноморську зернову ініціативу.

До слова, на окупованій частині Запорізької області активно ведеться збирання врожаю. Більшу частину зернових окупанти одразу ж вивозять до анексованого Криму.