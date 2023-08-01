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Атака на Москву: момент вибуху потрапив на відео

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Атака на Москву: момент вибуху потрапив на відео
У результаті удару пошкоджено фасад вежі IQ-Квартал на рівні 21 поверху
фото із соцмережі

Дрон ударив по вежі в IQ-Кварталі «Москва-Сіті», де розміщено міністерство економічного розвитку РФ

Момент удару безпілотника по одній із веж у «Москва-Сіті» потрапив на відео, яке розповсюдили російські телеграм-канали.

На відео видно сам вибух і полум’я, що здійнялося на його місці.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика:

Російські ЗМІ стверджують, що постраждалих після атаки БПЛА на вежу IQ-Квартал у «Москва-Сіті» немає.

Раніше повідомлялося, що у Москві та області було зафіксовано серію вибухів. Відомо, що дрон долетів до тієї ж вежі, що й попереднього разу. У результаті пошкоджено фасад на рівні 21 поверху. На цьому поверсі вежі IQ-Квартал «Москва-сіті» знаходиться міністерство економічного розвитку РФ.

Оприлюднено відео наслідків ударів по Москві.

Нагадаємо, у ніч проти 30 липня в Москві та Підмосков'ї теж пролунали вибухи. Росіяни кажуть про атаку безпілотників.

Уночі 28 липня Москву нібито атакував безпілотник. Росіяни заявляли про збиття дрона.

До слова, на світанку 24 липня у різних районах Москви були зафіксовані гучні вибухи.

Теги: Москва вибух росія безпілотник

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