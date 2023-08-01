«Старуха у разбитого корыта». Про зерновий коридор і Росію
Спільні операції з НАТО перейшли в практичну площину
Історія зерновим коридором вражаюче схожа на Пушкінську казку про золоту рибку, де «владичиця морська» закінчила «старухой у разбитого корыта».
Оголошення Чорного моря зоною російських особливих інтересів. По суті, повне ігнорування морського права. Погрози топити будь-які кораблі, що йдуть до українських портів. Прямий тиск в ефірі. Все це тривало два тижні і закінчилося великим пшиком.
Три кораблі відкрито йшли до дунайського порту України у супроводі літаків НАТО, і що цікаво, про що повідомили росіяни, а не всі експерти на це звернули увагу, атака морських дронів на два російських катери, які мали блокувати прохід цивільних суден до українських портів, загнали російський флот у порти.
І ще одна інформація, про те, що росіяни нібито не захотіли оглядати кораблі, викликає посмішку. Не «не захотіли», а не змогли, та й, власне, ніхто й не збирався цього робити.
Хороша відповідь скептикам, які не вірили заяві Міноборони України, про достатність засобів забезпечити безпеку судноплавства в Чорному морі.
І головне – спільні операції з НАТО перейшли в практичну площину , як і має бути, буденно, по-діловому, професійно, результативно. Із чим всіх нас і вітаємо.
А Путін отримав ще одного стусана, особливо неприємного та болючого, після пафосного виступу на африкансько-російському форумі, заявлена «владичиця морська» виявилася «старухою без корыта».
І на останок, особисте. Для експерта найбільш приємним є те, що прогноз справдився.
Тішуся, що не помилився, коли три місця назад прогнозував: охорона НАТО убезпечить зерновий коридор.
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