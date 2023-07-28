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З'явилося відео моменту «прильоту» в Таганрозі

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
З'явилося відео моменту «прильоту» в Таганрозі
Потужний вибух у Таганрозі
скріншот з відео

Наразі відомо про 14 постраждалих унаслідок вибуху в Таганрозі

Через вибух у центрі російського Таганрогу постраждали 14 людей. Також пошкоджено будівлю кафе. Окрім цього, момент «прильоту», як стверджують російські ЗМІ, потрапив на відео. 

На відео можна побачити падіння невідомого об'єкта, а також почути вибухи. Росія стверджує, що на кадрах видно падіння нібито уламків української ракети С-200, збитої над містом. Втім, відео скоріше підтверджує, що російська ППО не підбила ракету, адже падала вона досить прицільно, а не хаотично, що характерно для падіння уламків.

Вибухом рознесло кілька стін кафе "Чехів сад" у Лермонтовському провулку. У найближчих будинках вибиті шибки. Постраждали 14 осіб, сім з них ушпитали.

Влада Таганрога вирішила запровадити в районі, де сьогодні пролунав потужний вибух, режим надзвичайної ситуації. До слова, ростовським силовикам наказали кожні 15 хвилин оглядати небо, а всі результати своїх спостережень силовики нібито мають вносити до журналу.

Нагадаємо, що  28 липня в російському Таганрозі пролунав потужний вибух

Так, за даними місцевих жителів, вдень 28 липня Таганрог струсонув потужний вибух. Вже через секунду в небо здійнявся величезний стовп диму. Повідомляється, що «бавовна» була настільки потужною, що в прилеглих будинках повилітали вікна. Вибух стався у центральній частині міста. 

Секретар РНБО Олексій Данілов на вибухи в Таганрозі відреагував доволі іронічно: розкритикував російських операторів систем протиповітряної оборони за «безграмотну роботу ППО».

Теги: вибух росія

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