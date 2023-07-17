Чи мали Україна та Росія шанс на нормальні стосунки?

У Європі вирує найбільша континентальна війна за 80 років

Через те, що Кримський міст знову втомився, буквально кілька слів моїх припущень. Практично проностальгую.

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До 2013 року складно було уявити собі більш доброзичливу до Росії країну, ніж Україна. Споріднені, сімейні, ділові, економічні зв'язки, тісні відносини між бізнес-елітами тощо.

Чи були тертя? Були.

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Чи була можливість підтримувати нормальні стосунки? Безперечно, була.

Чи було питання позаблоковості України критичним у 90-ті? Ні. (А шкода...)

Росіяни у Криму почувалися, як українці в Сочі, – наче удома. Якби Росія запропонувала Україні спільне будівництво та експлуатацію Кримського мосту в ті роки, чи отримала б вона відмову? Сумніваюсь.

І що цікаво, і Україна, і Росія могли бути членами Альянсу, для цього були всі умови. Взагалі, політична та економічна обстановка в Європі та в колишніх радянських країнах могла бути іншою. Зовсім іншою.

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Збудована на інших принципах.

Якщо хтось ще не знає, відкрию таємницю: торгувати, розвивати спільні освітні, наукові, економічні програми вигідно! Не треба цілуватися в ясна, треба просто прагматично будувати відносини між країнами, добиватися умов для всіх галузей, що найбільш розвиваються.

Але Росія цього не може. Не вміє. І не хотіла вчитися. Вона хотіла, як завжди, – відбирати, вбивати, грабувати та брехати.

Тож міст сьогодні втомився. Називати себе росіянином – соромно.

Російський паспорт став тавром.

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Квітучий Крим перетворився на військову базу.

У Європі вирує найбільша континентальна війна за 80 років.

Думаю, що Путіну, його спільникам та його виборцям все подобається. Імперія не тільки завдає ударів, а й отримує у відповідь по зухвалій, п'яній морді.