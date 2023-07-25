Шпигунські антени РФ: Молдова викликала російського посла на розмову

Посла Росії в Кишиневі викликали до МЗС, щоб він дав роз'яснення

Посла РФ Олега Васнєцова було викликано до міністерства закордонних справ та євроінтеграції у Кишиневі через звістки про розміщення спецслужбами Росії антен на дахах російського посольства для стеження за владою Молдови. Про це пише NewsMaker.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«МЗС у співпраці з іншими компетентними установами аналізує характер та масштаби шпигунських дій, у тому числі діяльність осіб, згаданих у журналістському розслідуванні. Вважаємо абсолютно неприйнятними будь-яке шпигунство та іноземне втручання у внутрішні справи Молдови, які становлять прямий виклик і загрозу суверенітету та національній безпеці нашої держави», - йдеться у заяві.

Посла Росії в Кишиневі викликали до МЗС, щоб він дав роз'яснення про ситуацію, що склалася. «Залежно від подальшого розвитку подій, влада Молдови розгляне кілька варіантів реагування», – наголосили у міністерстві.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як повідомлялося, на даху посольства Росії в Кишиневі російські спецслужби розмістили десятки антен і супутникових тарілок для стеження. Представники російських розвідників, які працюють у Молдові, тісно пов’язані з хакерськими угрупованнями й раніше були причетні до злому пошти Ангели Меркель, Емманюеля Макрона і Гілларі Клінтон.