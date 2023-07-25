Головна Світ Політика
search button user button menu button

Шпигунські антени РФ: Молдова викликала російського посла на розмову

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Шпигунські антени РФ: Молдова викликала російського посла на розмову
На даху посольства РФ у столиці Молдови з кожним роком збільшується кількість передавальних пристроїв
фото: The Insider

Посла Росії в Кишиневі викликали до МЗС, щоб він дав роз'яснення

Посла РФ Олега Васнєцова було викликано до міністерства закордонних справ та євроінтеграції у Кишиневі через звістки про розміщення спецслужбами Росії антен на дахах російського посольства для стеження за владою Молдови. Про це пише NewsMaker.

«МЗС у співпраці з іншими компетентними установами аналізує характер та масштаби шпигунських дій, у тому числі діяльність осіб, згаданих у журналістському розслідуванні. Вважаємо абсолютно неприйнятними будь-яке шпигунство та іноземне втручання у внутрішні справи Молдови, які становлять прямий виклик і загрозу суверенітету та національній безпеці нашої держави», - йдеться у заяві.

Посла Росії в Кишиневі викликали до МЗС, щоб він дав роз'яснення про ситуацію, що склалася. «Залежно від подальшого розвитку подій, влада Молдови розгляне кілька варіантів реагування», – наголосили у міністерстві.

Як повідомлялося, на даху посольства Росії в Кишиневі російські спецслужби розмістили десятки антен і супутникових тарілок для стеження. Представники російських розвідників, які працюють у Молдові, тісно пов’язані з хакерськими угрупованнями й раніше були причетні до злому пошти Ангели Меркель, Емманюеля Макрона і Гілларі Клінтон.

Теги: Гілларі Клінтон влада Молдова посольство росія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На будинок виведено проекцію із відео, на яких зображені ракетні удари по Україні
У Празі на будинку російського виробника ракет транслювалося відео ударів по Україні
Сьогодні, 07:18
«У Путіна величезні мобілізаційні проблеми»
Гарматне м’ясо «глибинної заморозки». Що відбувається із мобілізацією у Росії
17 липня, 13:15
Жодних візитів Джонні Деппа до Росії не заплановано
Джонні Депп не збирається їхати до Росії
14 липня, 10:47
Уламки безпілотника, який нібито впав у Курській області РФ
Вибухи у Кривому Розі та «бавовна» у двох областях РФ: головне за ніч
14 липня, 07:09
Глава МЗС Франції Катрін Колонна: На думку Франції, вступ України до НАТО – це не табу, а реальна перспектива
Глава МЗС Франції Катрін Колонна: Україна сьогодні ближче до НАТО, ніж будь-коли раніше
9 липня, 21:00
Ердоган чекає на візит Путіна у серпні
Зустріч Путіна та Ердогана: Кремль почав виляти
8 липня, 11:30
Уламки одного з безпілотників упали на авто
Нічна атака «Шахедів» на Дніпропетровщину: є смертельні наслідки (фото)
7 липня, 07:52
Спецпосланець Ватикану кардинал Маттео Дзуппі
Поверненням українських дітей з РФ: посланник Папи Римського зробив заяву
4 липня, 22:19
Війські та енергетики спрогнозували можливі сценарії розвитку подій на ЗАЕС
Ймовірні сценарії на ЗАЕС: Залужний, військові та енергетики провели нараду (відео)
3 липня, 16:31

Політика

Шпигунські антени РФ: Молдова викликала російського посла на розмову
Шпигунські антени РФ: Молдова викликала російського посла на розмову
Німецькі військові вперше розкритикували українську армію – Bild
Німецькі військові вперше розкритикували українську армію – Bild
Розвідка прокоментувала розміщення ядерної зброї у Білорусі
Розвідка прокоментувала розміщення ядерної зброї у Білорусі
Литва рішуче взялась допомогати Україні із експортом зерна
Литва рішуче взялась допомогати Україні із експортом зерна
Газети Ізраїлю сьогодні вийшли із чорними першими шпальтами: причина (фотофакт)
Газети Ізраїлю сьогодні вийшли із чорними першими шпальтами: причина (фотофакт)
Повстання «вагнерівців». Путін знав про плани Пригожина, але розгубився – The Washington Post
Повстання «вагнерівців». Путін знав про плани Пригожина, але розгубився – The Washington Post

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
33K
Священники УПЦ МП звернулися до митрополита Онуфрія з несподіваним проханням
26K
Повітряна тривога в Києві та більшості областей тривала понад три години
15K
На Сумщині лунали вибухи
14K
Москву атакували безпілотники. Банкова відреагувала
6954
Європейська країна побила історичний рекорд, допомагаючи українцям
6936
Ексклюзив «Главкома». Співробітник посольства України в Індії отримає підозру за співпрацю з Росією

Новини

Знищено ракетні комплекси та засоби ППО: ЗСУ потужно вдарили по ворогу
Сьогодні, 06:42
Затримання скандального воєнкома та підозра нардепу. Головне за 24 липня
Вчора, 21:00
Окупанти примусово виселяють мешканців окупованих територій з їхніх квартир – Генштаб
Вчора, 19:21
Луценко виїхав із України, обіцяє повернутися
Вчора, 10:42
Вибухи на Одещині та «бавовна» у Москві: головне за ніч
Вчора, 07:17
ЗСУ відбили 35 атак і розгромили командний пункт окупантів – Генштаб
Вчора, 06:30

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту