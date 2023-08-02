Іран збудує заводи з випуску безпілотників в РФ та Білорусі: ISW пояснив, що це значить

Будівництво заводу з виробництва іранських безпілотників у Білорусі полегшить логістичні проблеми, з якими стикається Росія під час транспортування дронів з Ірану

Іран займається підготовкою до будівництва заводів з виробництва дронів у Білорусі та Росії, з метою підтримки Москви у нарощуванні її «армії» безпілотних літальних апаратів (БПЛА), а також для залучення валюти до Ірану. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Згідно з даними аналітиків, 31 липня міністр оборони Білорусі, генерал-лейтенант Віктор Хренін, під час зустрічі з міністром оборони Ірану, бригадним генералом Мохаммадом Резою Аштіані, обговорював можливість створення заводу з виробництва дронів-камікадзе в Білорусі, який мав би підтримати російське вторгнення в Україну.

Раніше іранські інженери вивчали можливість перетворення заводу в Гомелі, Білорусь, на підприємство з виробництва дронів. Також у червні США повідомили, що Іран надає допомогу Росії у будівництві заводу з виробництва дронів у Єлабузі, РФ.

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Будівництво заводу з виробництва іранських безпілотників у Білорусі полегшить логістичні проблеми, з якими стикається Росія під час транспортування дронів з Ірану до РФ через Близький Схід. Складання БПЛА дозволить Ірану залучити валютні кошти в економіку.

Виробництво іранських безпілотників у Білорусі та Росії принесе користь як Росії, так і Ірану.

Аналітики зазначають, що Росія виграє, придбавши іранські безпілотники для свого вторгнення в Україну. Ізраїльські та українські ЗМІ відзначають, що будівництво іранського заводу безпілотників у Білорусі полегшить «логістичні проблеми», з якими стикається Росія при транспортуванні іранських безпілотників з Ірану до Росії через Близький Схід.

Також Іран отримає вигоду, отримавши дохід для іранської економіки. Британська секретна розвідувальна служба виявила в липні, що Іран прагне отримати готівку від Росії в обмін на іранські безпілотники.

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Росія також може принести користь іранській армії. Наприкінці 2022 року західні ЗМІ припустили, що Іран може отримати російські винищувачі Су-35 в обмін на постачання Росії безпілотників. Однак іранські військові чиновники все частіше висловлювали скептицизм щодо отримання Су-35 в останні місяці. У березні західні ЗМІ повідомили, що Росія надала Ірану сучасне програмне забезпечення для спостереження та кіберзброю в обмін на безпілотники. Високопоставлений ізраїльський військовий чиновник окремо висловив стурбованість у червні тим, що Росія надає Ірану західну зброю, захоплену в Україні.

Тісна співпраця Ірану з Білоруссю та Росією може бути зумовлена, зокрема, тим, що Іран підписав із цими країнами довгострокові стратегічні угоди.

Раніше повідомлялося, що Іран і Білорусь поглиблюють двосторонню співпрацю на тлі взаємної підтримки війни Росії в Україні.

До слова, Іран розробив оновлений дрон Shahed. Як стверджується, Shahed-149 Gaza є удосконаленим висотним безпілотним бойовим літаком великої тривалості польоту, здатним літати понад 35 годин і долати 7 тис. км за одну місію.