Держдеп США назвав головного військового союзника Росії

РФ застосовує іранські дрони для ударів по Україн

Не зважаючи на санкції, військове партнерство Росії та Ірану лише посилюється. Іран продовжує постачати Кремлю дрони-камікадзе для обстрілу територій України. Про це заявив заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател під час брифінгу в Вашингтоні, пише «Укрінформ».

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«Іран залишається головною військовою опорою Росії», – зазначив Пател, коментуючи інформацію розвідки США про будівництво заводу з виробництва «шахідів» у РФ та допомоги Ірану у цьому.

«Це військове партнерство між Росією та Іраном продовжує поглиблюватися», – наголосив Пател.

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Він нагадав, що армія РФ застосовує іранські дрони для ударів по Україні, щоби тероризувати українське населення. «Ми можемо сказати, що Росія отримала від Ірану сотні ударних БПЛА, а також обладнання для виробництва таких БПЛА», - резюмував він.

Тим часом, міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір Абдоллахіян заявив, що Тегеран вірить у територіальну цілісність України і закликає Москву закінчити війну «шляхом політичного діалогу».