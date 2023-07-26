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Держдеп США назвав головного військового союзника Росії

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Держдеп США назвав головного військового союзника Росії
фото з відкритих джерел

РФ застосовує іранські дрони для ударів по Україн

Не зважаючи на санкції, військове партнерство Росії та Ірану лише посилюється. Іран продовжує постачати Кремлю дрони-камікадзе для обстрілу територій України. Про це заявив заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател під час брифінгу в Вашингтоні, пише «Укрінформ». 

«Іран залишається головною військовою опорою Росії», – зазначив Пател, коментуючи інформацію розвідки США про будівництво заводу з виробництва «шахідів» у РФ та допомоги Ірану у цьому.

«Це військове партнерство між Росією та Іраном продовжує поглиблюватися», – наголосив Пател.

Він нагадав, що армія РФ застосовує іранські дрони для ударів по Україні, щоби тероризувати українське населення. «Ми можемо сказати, що Росія отримала від Ірану сотні ударних БПЛА, а також обладнання для виробництва таких БПЛА», - резюмував він.

Тим часом, міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір Абдоллахіян заявив, що Тегеран вірить у територіальну цілісність України і закликає Москву закінчити війну «шляхом політичного діалогу». 

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Теги: росія міністр санкції Іран армія війна будівництво населення

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