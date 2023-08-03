Кремль оголосив Путіна правозахисником українців  

Речник диктатора пояснив, навіщо Путін влаштував криваву війну в Україні

Російська влада, виправдовуючи вторгнення в Україну та окупацію її територій, оголосила, що диктатор Володимир Путін у такий спосіб прагнув «запобігти» війни і захистити мешканців Донбасу. Про це сказав прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, якого цитують росЗМІ.

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За словами представника Кремля, Москва, розпочавши війну, відстоювала права мешканців Донбасу, також Пєсков традиційно згадав головний наратив російської пропаганда про те, що Україну терміново потрібно було «рятувати» від націоналістів, який прийшли до влади.

Також представник російського диктатора зазначив, що ситуація в 2014 році в Україні була «дуже складним моментом». «Росія робила все, щоб вийти на мирне врегулювання цієї проблеми та політико-дипломатичними методами відстояти права (окупувати – «Главком) Донбасу та мешканців Донбасу», – розповів Пєсков.

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Нагадаємо, 21 лютого 2022 року Путін підписав указ про визнання «Л/ДНР».

Він заявив, що нібито Донбас в межі України «увіпхнув» Володимир Ленін і РФ готова «показати, що означає для України справжня декомунізація». Коментуючи сучасні відносини, Путін заявив, що РФ з 1991 року «співпрацювала з Україною відкрито, чесно та з повагою». Після своєї майже годинної промови Путін все ж підписав указ про визнання незалежності та суверенітету «ЛНР» та «ДНР» та угоду про «співробітництво і допомогу». Також стало відомо, що після рішення Путіна на окуповану територію Донбасу може зайти російська армія.