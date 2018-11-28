Агресія Росії проти України: ви ж не кажете «конфлікт Гітлера з євреями»?

Чому не можна називати напад Росії на Україну словом «конфлікт»

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Да, кстати. Давно хотел сказать. Вот и опять случай подвернулся. Дорогие коллеги из русскоязычных изданий. Я имею в виду, конечно, не пропагандистов а именно журналистов. ВВС, Свобода, Голос Америки и немногие остальные единичные оставшиеся. Перестаньте, блин, использовать в своих статьях ублюдочное слово «конфликт».

По английски, возможно, слово «conflict» и можно прилепить к любому контексту.

Но по-русски слово «конфликт» обозначает только ту ситуацию, когда взаимные претензии предъявляют ДВЕ стороны. Понимаете? Две. Что вторая сторона - такая же. Равнозначная. Недоговороспособная.

Нельзя сказать «Конфликт Гитлера с евреями». Можно сказать только Холокост.

Нельзя сказать «Конфликт НКВД и Мейерхольда». Можно сказать только репрессии.

Нельзя сказать «Конфликт Троцкого и крестьян». Можно сказать только Голодомор.

Нельзя сказать «Конфликт Сталина и польских офицеров». Можно сказать только Катынь.

У Чикатило не было конфликта с Еленой Закотновой. Было убийство маньяком девятилетней девочки.

У Лом-Али Гайтукаева не было конфликта с Анной Поликтовской. Было заказное убийство.

Не было немецко-польского конфликта. Была оккупация Польши Германией.

Не было россйско-грузинского конфликта. Была оккупация Грузии Россией.

И нет никакого российско-украинского конфликта! У Украины в новейшей истории никогда не было никаких территориальных претензий к России! Никогда!

Есть только оккупация Украины Россией.

Только. Оккупация. Нападение. Самое подлое, самое ублюдочное из всех нападений этого Мордора.

Пожалуйста. Идите к черту со своим «Конфликтом в Керченском проливе». Конфликт у вас с тещей из-за рассады на подоконнике.

Семейной ссорой еще назовите, бля*ь.

Милая домашняя склока.

Джерело: блог Аркадія Бабченка

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