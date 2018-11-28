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    Думки вголос

    Агресія Росії проти України: ви ж не кажете «конфлікт Гітлера з євреями»?

    • Аркадій Бабченко

      Журналіст

    • Розсилка
    Агресія Росії проти України: ви ж не кажете «конфлікт Гітлера з євреями»?

    Чому не можна називати напад Росії на Україну словом «конфлікт»

    Мовою оригіналу

    Да, кстати. Давно хотел сказать. Вот и опять случай подвернулся. Дорогие коллеги из русскоязычных изданий. Я имею в виду, конечно, не пропагандистов а именно журналистов. ВВС, Свобода, Голос Америки и немногие остальные единичные оставшиеся. Перестаньте, блин, использовать в своих статьях ублюдочное слово «конфликт». 

    По английски, возможно, слово «conflict» и можно прилепить к любому контексту. 

    Но по-русски слово «конфликт» обозначает только ту ситуацию, когда взаимные претензии предъявляют ДВЕ стороны. Понимаете? Две. Что вторая сторона - такая же. Равнозначная. Недоговороспособная.

    Нельзя сказать «Конфликт Гитлера с евреями». Можно сказать только Холокост. 

    Нельзя сказать «Конфликт НКВД и Мейерхольда». Можно сказать только репрессии.

    Нельзя сказать «Конфликт Троцкого и крестьян». Можно сказать только Голодомор. 

    Нельзя сказать «Конфликт Сталина и польских офицеров». Можно сказать только Катынь.

    У Чикатило не было конфликта с Еленой Закотновой. Было убийство маньяком девятилетней девочки. 

    У Лом-Али Гайтукаева не было конфликта с Анной Поликтовской. Было заказное убийство.

    Не было немецко-польского конфликта. Была оккупация Польши Германией. 

    Не было россйско-грузинского конфликта. Была оккупация Грузии Россией.

    И нет никакого российско-украинского конфликта! У Украины в новейшей истории никогда не было никаких территориальных претензий к России! Никогда! 

    Есть только оккупация Украины Россией. 

    Только. Оккупация. Нападение. Самое подлое, самое ублюдочное из всех нападений этого Мордора.

    Пожалуйста. Идите к черту со своим «Конфликтом в Керченском проливе». Конфликт у вас с тещей из-за рассады на подоконнике.

    Семейной ссорой еще назовите, бля*ь.

    Милая домашняя склока.

    Джерело: блог Аркадія Бабченка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    анексія війна агресія напад
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