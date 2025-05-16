Адміністрація Трампа продає будівлю штаб-квартири «Голосу Америки»

Суддя зупинив закриття «Голосу Америки», але пізніше апеляційний суд постановив, що Трамп може продовжувати утримувати фінансування

У США адміністрація президента Дональда Трампа виставила на продаж будівлю штаб-квартири «Голосу Америки» у Вашингтоні, внесену до списку «прискореної ліквідації» в рамках зусиль зі скорочення урядової нерухомості. Як передає «Главком», про це повідомляє Bloomberg.

Штаб-квартира «Голосу Америки», офіційно відома як Федеральна будівля Вілбура Коена, розташована за два квартали від Капітолію США. Історична будівля площею в мільйон квадратних футів, збудована для Адміністрації соціального забезпечення, також містить офіси материнського агентства – Агентство США з глобальних медіа (USAGM) – та Міністерства охорони здоров'я і соціальних служб.

Можливий продаж відбувається в той час, коли Трамп намагається закрити «Голос Америки» та його сестринські мережі, в тому числі Радіо «Вільна Європа», Радіо «Вільна Азія», Офіс мовлення на Кубу та Фонд відкритих технологій, в рамках зусиль радника Трампа, мільярдера Ілона Маска, спрямованих на скорочення розмірів федерального уряду.

Серед інших об'єктів, виставлених на продаж протягом останніх тижнів, – будівлі федеральних судів у Лос-Анджелесі та Клівленді, лабораторія Служби безпеки та інспекції харчових продуктів у Сент-Луїсі та штаб-квартира Управління житлового та міського розвитку у Вашингтоні.

Постійний потік щотижневих оголошень про продаж з'явився після того, як Адміністрація загальних служб, яка виступає орендодавцем для інших федеральних агентств, коротко перерахувала 443 об'єкти федеральної власності для можливого продажу одночасно. У березні агентство відкликало цей список протягом 24 годин, але відтоді почало проводити більш зважений процес.

Як пише Bloomberg, продаж відбувається за прискореною процедурою. Федеральні закони вимагають, щоб надлишкові об'єкти нерухомості були доступні для урядових і неприбуткових груп, перш ніж вони будуть запропоновані приватним покупцям, але GSA заявляє, що прискорений процес дозволить їм усунути ці регуляторні перешкоди, поки потенційні покупці проводять належну перевірку.

Продаж будівлі «Голосу Америки» може залишити працівників і підрядників державних міжнародних новинних мереж без домівки – навіть якщо їм вдасться домогтися від Конгресу або судів скасування скорочення фінансування, яке запровадив Трамп.

Федеральний суддя тимчасово зупинив закриття «Голосу Америки», але пізніше апеляційний суд постановив, що Трамп може продовжувати утримувати фінансування, поки група журналістів «Голосу Америки» оскаржує своє звільнення.

Минулого року адміністрація Байдена домовилася про 15-річну оренду для «Голосу Америки» нового сучасного офісного приміщення у Вашингтоні. Але в березні номінант Трампа на посаду керівника Агентства глобальних медіа скасував цю оренду.

Нагадаємо, журналіст української служби «Голосу Америки» Остап Яриш повідомив, що працівники «Голосу Америки», які перебували у вимушеній відпустці через припинення фінансування, знову отримали доступ до внутрішніх мереж.

«Найближчими днями ви отримаєте вказівки про наступні кроки щодо модернізації агенції та виконання місії … Ми з нетерпінням чекаємо на співпрацю з усіма вами», – процитував Яриш лист.

Як відомо, 14 березня Дональд Трамп підписав указ про ліквідацію материнської компанії «Голосу Америки». Керівник відділу кадрів Агентства США з глобальних медіа (USAGM), що є материнською компанією «Голосу Америки», направив листи у яких міститься вказівка не заходити в робочі приміщення і не користуватися внутрішніми системами.

Тоді журналісти «Голосу Америки» подали позов до суду проти Білого дому через порушення їхніх прав. Федеральний суддя ухвалив тимчасове рішення на їхню користь.