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Мерц уперше проведе переговори з Трампом у Білому домі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Мерц уперше проведе переговори з Трампом у Білому домі
фото з відкритих джерел

За словами журналістів, Мерц просив поради в інших лідерів, як поводитися з Трампом

Сьогодні, 5 червня, новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц проведе свої перші особисті переговори з президентом США Дональдом Трампом в Овальному кабінеті.
Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Зазначається, що глава німецького уряду має зустрітися з Трампом на обіді та переговорах тет-а-тет. Мерц і його оточення звернулися до інших лідерів за порадами, як поводитися з Трампом, аби уникнути конфлікту.

Аналітики зазначають, що Мерц уже зробив кілька сміливих політичних кроків, які він може висвітлити, щоб заспокоїти Трампа. Зокрема, він підтримав вимогу Трампа більш ніж подвоїти цільовий рівень витрат НАТО до 5% від ВВП. Два європейські дипломатичні джерела також повідомили Reuters, що саме Мерц координував візит європейських лідерів до Києва через кілька днів після вступу на посаду.

«Це свідчить про те, що Німеччина готова взяти на себе більшу відповідальність за Україну та європейський безпековий порядок – все це є предметом багаторічних сподівань Сполучених Штатів і буде вітатися», – кажуть експерти Німецького фонду Маршалла у США, наголошуючи, що запрошення Мерца зупинитися в гостьовому будинку Блер-Хаус навпроти Білого дому є позитивним сигналом.

Президент і виконавчий директор Американської ради з питань Німеччини Стівен Сокол вважає, що Мерц і Трамп можуть навіть знайти спільну мову, зважаючи на їхній бізнес-досвід, членство в правоцентристських політичних партіях, зосередженість на боротьбі з нелегальною імміграцією та любов до гольфу. Один зі співрозмовників Reuters також сказав, що представники адміністрації США все ще обурені тим, що Мерц критикував його незадовго до виборів у США 2024 року.

 Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський обговорив із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом результати переговорів з РФ у Стамбулі, а також посилення санкцій проти Росії.

Раніше секретар Ради безпеки Російської Федерації Сергій Шойгу заявив, що Кремль має чим відповісти канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу на зняття обмежень для ЗСУ у застосуванні далекобійної зброї. Шойгу, коментуючи слова Мерца, заявив, що країна «має що знімати у відповідь», однак не повідомив про що саме йдеться.

До слова, диктатор РФ Володимир Путін та президент США Дональд Трамп провели телефонну розмову.

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Теги: Фрідріх Мерц Дональд Трамп США

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