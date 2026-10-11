Зеленський відповів Трампу на вимогу припинити удари по НПЗ Росії

Україна готова зупинити атаки на російські нафтопереробні заводи, якщо Москва відмовиться від ударів по енергетиці

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова припинити удари по російських нафтопереробних заводах, якщо Росія перестане атакувати українську енергетичну інфраструктуру. Так він відреагував на критику президента США Дональда Трампа щодо українських атак. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис глави держави.

Український президент наголосив, що саме Росія несе відповідальність за продовження війни та може вже зараз припинити удари по енергетичних об'єктах.

«Реальна причина війни в Європі – Росія, і тільки вона. Вже сьогодні реально зупинити удари по енергетиці, але Путін не хоче цього робити. Україна буде готова зупинити удари по російських НПЗ, якщо Росія перестане наносити удари по нашій енергетичній інфраструктурі. Будь-які деескалаційні кроки мають бути взаємними та зі справжніми гарантіями», – заявив Зеленський.

Рросійська армія продовжує масовані атаки на українські міста та цивільну інфраструктуру. Лише протягом останнього тижня окупанти застосували близько 1450 авіабомб, 75 ракет різних типів та понад 1640 ударних безпілотників. Приблизно 60% цих дронів були реактивними.

Зеленський також повідомив, що вранці 11 жовтня завершилися пошуково-рятувальні роботи в Запоріжжі, де внаслідок російського удару загинули 23 людини, зокрема четверо дітей. Крім того, напередодні російські війська атакували медичний заклад у Харкові, а вночі завдали ударів по цивільній інфраструктурі, житлових будинках та енергетичних об'єктах.

❗️Росія за тиждень випустила по Україні близько 1450 авіабомб, 75 ракет і понад 1640 ударних дронів – Зеленський Президент подякував екстреним службам, які ліквідовують наслідки російських атак, і нагадав про удари по Запоріжжю, Харкову та Слов’янську. У Запоріжжі внаслідок російського удару загинули 23 людини, серед них четверо дітей. У Слов’янську після ранкового удару по п’ятиповерхівці зруйновано під’їзд, під завалами можуть перебувати люди. Зеленський повідомив, що Україна продовжить координацію з європейськими партнерами для отримання додаткових оборонних пакетів, передусім систем ППО та боєприпасів для бойової авіації. Також президент заявив, що Україна готова припинити удари по російських нафтопереробних заводах, якщо Росія зупинить атаки на українську енергетичну інфраструктуру. За його словами, будь-які кроки з деескалації мають бути взаємними та супроводжуватися реальними гарантіями. — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 11, 2026 Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Уранці окупанти влучили в п'ятиповерховий будинок у Слов'янську. Там повністю зруйновано під'їзд, під завалами можуть перебувати люди. Президент подякував екстреним службам, які ліквідовують наслідки російських обстрілів, та повідомив про заплановані на сьогодні переговори з європейськими лідерами.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп розкритикував Україну за удари по російських нафтопереробних заводах. Він заявив, що такі атаки впливають на світові ціни на пальне. Крім цього, політик США закликав Україну обрати нового президента, звинувативши Володимира Зеленського у небажанні укладати мирну угоду з Росією.