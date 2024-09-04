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Starlink почала блокувати доступ до соцмережі X у Бразилії – Reuters

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Starlink почала блокувати доступ до соцмережі X у Бразилії – Reuters
Starlink стала новим полем битви між Маском та Бразилією
фото з відкритих джерел

До цього компанія заявляла, що цього не робитиме

Компанія Starlink, яка надає послуги супутникового інтернету і належить Ілону Маску, почала блокувати доступ до соцмережі X (раніше відома як Twitter) у Бразилії. Це сталося після того, як компанія змінила своє рішення та вирішила виконати постанову Верховного суду країни, попри попередню заяву про відмову виконувати цей наказ. Про це повідомляє Reuters.

«Попри незаконне поводження зі Starlink, пов'язане із заморожуванням наших активів, ми виконуємо наказ про блокування доступу до X у Бразилії», – йдеться у повідомленні компанії Starlink, яка має понад 200 000 клієнтів у цій латиноамериканській країні.

Судове рішення було пов'язане з фінансовими санкціями проти компанії X, що також належить Маску. Суддя Олександр де Мораес наказав заморозити активи Starlink, що могло бути використано для оплати штрафів.

Після цього Starlink повідомила, що виконає рішення суду і вже почала відключати доступ до соцмережі X у країні.

Спочатку, у понеділок, Starlink заявила, що не буде виконувати судовий наказ, однак вже у вівторок компанія повідомила бразильському  телекомунікаційному регулятору Anatel про зміну свого рішення і почала реалізацію блокування протягом кількох годин.

Нагадаємо, стало відомо, кого затримали в Парижі разом із Павлом Дуровим

До слова, американський мільярдер та засновник соцмережі Х Ілон Маск саркастично відреагував на арешт Дурова.

Тим часом росіяни забили на сполох через арешт засновника Telegram.

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Теги: блокування Ілон Маск

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