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У Росії стався масштабний збій соцмереж: не працюють безліч застосунків

Катерина Іванова
glavcom.ua
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У Росії стався масштабний збій соцмереж: не працюють безліч застосунків
Подекуди росіяни скаржаться, що не можуть отримати доступ до Вікіпедії або окремих ігрових сервісів
фото з відкритих джерел

Сервісом Downdetector зафіксовано вже декілька тисяч скарг на проблеми у роботі месенджерів

Користувачі з Росії почали масово скаржитися на збій, який виник у соціальних мережах. Проблеми із застосунками фіксує Downdetector.

Спершу, найбільше на проблеми із застосунком Telegram скаржилися користувачі з Росії, Казахстану та Узбекистану. Проте згодом з'ясувалося, що найбільше скарг на перебої у роботі Telegram з Росії.

Згідно з сервісом Downdetector зафіксовано вже декілька тисяч скарг на проблеми у роботі месенджера.

У Росії стався масштабний збій соцмереж: не працюють безліч застосунків фото 1
скриншот: Downdetector
У Росії стався масштабний збій соцмереж: не працюють безліч застосунків фото 2
скриншот: Downdetector

Окрім того, у користувачів з РФ не працює Whatsapp, Discord та Steam. Подекуди росіяни навіть скаржаться, що не можуть отримати доступ до Вікіпедії або окремих ігрових сервісів.

Нагадаємо, російська влада обмежила роботу YouTube, понизивши швидкість доступу до сервісу до рівня, еквівалентного блокуванню. Російські користувачі Youtube скаржаться на повну зупинку відеохостингу. Як наслідок, російські блогери вже почали викладати у мережу інструкції, як обійти блокування YouTube. 

Також сервіс контекстної реклами Google AdSense повністю згорне свою діяльність в російському інтернеті та відключить облікові записи користувачів із Росії. 

До слова, у британській розвідці пояснили, з якою метою російська влада блокує захищений месенджер Signal, а також перешкоджає роботі WhatsApp і відеохостингу YouTube. 

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Теги: блокування росіяни влада Telegram Google

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