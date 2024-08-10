SpaceX підготувала до нового тестового запуску найбільшу у світі ракету

SpaceX Starship готовий до п'ятої спроби зльоту

Космічний корабель Starship з ракетою-носієм Super Heavy, створюваних для пілотованих польотів на Місяць, готовий до проведення п'ятого тестового орбітального польоту, повідомила компанія-розробник SpaceX. Про це пише Teknoloji haberleri.

Дата запуску поки що не визначена. Вона залежить від дозволу Федерального управління цивільної авіації США (FAA).

Четвертий запуск найбільшої у світі ракети Starship пройшов 6 червня. Після одного витка навколо Землі корабель зупинився у районі Індійського океану.

Багаторазова ракетна система складається з космічного корабля Starship та носія Super Heavy. Її висота перевищує 120 метрів. Вона вища за будь-яку іншу ракету, коли-небудь створену у світі. Носій Super Heavy вдвічі потужніший, ніж створювана NASA для пілотованих польотів на Місяць важка ракета Space Launch System (SLS). Перший успішний запуск ракети було здійснено у березні. Попередні три скінчилися невдачею.

Раніше йшлось про те, що Міноборони США розглядає можливість використання важкої ракети-носія Starship, яку розробляє компанія SpaceX для польотів на Місяць, для термінового перекидання військових вантажів на Землі. Перспективна місячна ракета, яка поки що не здійснила успішного тестового польоту, буде здатна доставити вантаж у будь-який район планети, в чому дуже зацікавлені американські військові.