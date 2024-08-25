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Стало відомо, кого затримали в Парижі разом із Павлом Дуровим

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Стало відомо, кого затримали в Парижі разом із Павлом Дуровим
Юля себе називає геймером, стримером, криптоінвестором і веде канал про крипт арабською мовою
фото з відкритих джерел

Юлія Вавілова проживає в Дубаї і часто опиняється в тих місцях, де перебуває Павло Дуров

Разом із Павлом Дуровим у Парижі було затримано 24-річну Юлію Вавілову. Про це інформує російський Telegram-канал Baza.

16 серпня Юля виклала у себе в Instagram сторис про те, що вона прилетіла до Азербайджану з Казахстану. Відео вона зняла на тлі приватного джету. Також із Азербайджану вона викладала фото з аналітикою з месенджерів.

Стало відомо, кого затримали в Парижі разом із Павлом Дуровим фото 1

Судячи з соцмереж, Юля проживає в Дубаї і часто опиняється в тих місцях, де перебуває Павло Дуров. У ніч проти 25 серпня Юля перестала з'являтися в мережі.

Сама Юля себе називає геймером, стримером, криптоінвестором і веде канал про крипт арабською мовою.

Також родичі Юлії Вавілової підтвердили Baza, що відучора вона не виходить на зв'язок.

Нагадаємо, що французькі спецслужби затримали Павла Дурова, засновника та генерального директора месенджера Telegram, у суботу ввечері в аеропорту Ле-Бурже. Дуров прибув з Азербайджану і був заарештований відразу після виходу з приватного літака.

До слова, американський мільярдер та засновник соцмережі Х Ілон Маск саркастично відреагував на арешт Дурова.

Тим часом росіяни забили на сполох через арешт засновника Telegram.

Читайте також: Дуров планував зустріч із Путіним у Баку? Версія Центру протидії дезінформації
Теги: арешт Ілон Маск Telegram відео росіяни соцмережі Павло Дуров

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