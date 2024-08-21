«Виходу немає!»: польські фермери анонсували нові протести

Зводити кінці з кінцями польським фермерам стає все важче, а уряд відступає від своїх обіцянок

Влада не має наміру виконувати вимоги аграріїв, незважаючи на обіцянки

Серед аграрїів Польщі знову зростає невдоволення, а рентабельність виробництва в багатьох галузях з кожним днем ​​падає. Тож польські фермери не відкидають, що знову вийдуть на вулиці. Про це пише topagrar.pl.

Аграрії Польщі мають намір протестувати проти зниження рентабельності виробництва та погіршення фінансового стану сіл. «У господарствах ситуація стає драматичною через поганий урожай і низькі закупівельні ціни на зерно. Постраждалі від буревіїв і морозів досі не отримали жодної копійки допомоги», – пише видання.

Представники сільськогосподарських організацій вирішили продовжити акції протесту восени 2024 року та взимку 2024-2025 років, уточнює портал. «Виходу немає! Ми маємо повернутися на дороги, ми маємо знову протестувати. На компенсацію фермерам, чий врожай знищив град, грошей немає, а влада мріє про Олімпійські ігри. Це знущання. Ми не можемо це так залишити», – заявив фермер з Ельблонгу та активіст Руху молодих фермерів Даміан Муравець.

Він підкреслює, що Зелену угоду лише послабили в деяких моментах, а не скасували, як того хотіли фермери. До того ж, незважаючи на обіцянки, ембарго не було введено на всю білоруську та російську сільськогосподарську продукцію.

Європейський зелений курс, зелена угода (The European Green Deal) – це набір політичних ініціатив, висунутих Європейською Комісією з загальною метою зробити Європейський континент кліматично нейтральним до 2050 року.

Водночас аграрії звертаються до Мінагрополітики Польщі з проханням терміново створити робочі групи для спільного вироблення рішень найгостріших проблем у сільському господарстві. Першим із оголошених протестів стала вчорашня блокада провінційної дороги № 240 у гміні Хойніце (Поморське воєводство), але як обіцяють фермери, блокування автошляхів продовжиться.

Нагадаємо востаннє польські фермери повністю заблокували рух вантажівок на виїзд з України через пункт пропуску «Рава-Руська-Гребенне» з 4 по 6 червня.

Раніше повідомлялося, що польські фермери перекрили дороги у столичному Мазовецькому воєводстві. Протестувальники вимагали залишити в силі обмеження на експорт сільгосппродукції з України.

Напередодні стало відомо, що 20 фермерських спілок Польщі склали новий список вимог, який планують передати до сейму. Головні вимоги залишаються незмінними, сільгоспвиробники закликають зберегти обмеження на експорт української сільгосппродукції та скасувати невигідні положення програми ЄС «Зелений курс». Крім того, фермери вимагають збільшити терміни кредитування до 25-30 років, ухвалити закон про «сільські території», відрегулювати процес оренди орних земель та скасувати заборону на забій худоби з релігійною метою.