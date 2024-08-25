Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Дуров планував зустріч із Путіним у Баку? Версія Центру протидії дезінформації

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Дуров планував зустріч із Путіним у Баку? Версія Центру протидії дезінформації
Дуров знав, що французька влада видала ордер на його арешт
фото з соцмереж Павла Дурова

«У Росії істерика, що Telegram може опинитися під контролем Заходу»

Засновник і генеральний директор месенджера Telegram Павло Дуров міг шукати зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним у Баку кілька днів тому. Таку думку висловив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Ради національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко.

«Не виключено, що Дуров шукав зустрічі із Путіним у Баку кілька днів тому. Йому відмовили. Тепер у Росії істерика, що «єдиний надійний російський месенджер, Telegram, може опинитися під контролем Заходу», – написав Коваленко у своєму телеграм-каналі.

За його словами, історія з Дуровим для Москва – це «провал, у якому винне все оточення Путіна, від Вайно (глави адміністрації президента РФ Антона Вайно, – «Главком») до Патрушева (помічника Путіна Миколи Патрушева, – «Главком»)».

Керівник ЦПД зазначив, що Telegram – це месенджер номер один в Україні. А в Індії він налічує 300 мільйонів користувачів. На думку Коваленка, незабаром Telegram також стане номером один у Південній і Латинській Америці.

«Арешт Дурова можна порівняти зі зломом "Енігми" британцями під час Другої світової війни. Telegram – єдиний месенджер, який активно використовує російська армія», – зауважив посадовець.

Він нагадав, що Дурова звинувачують у тому, що він не співпрацював із французькою поліцією щодо боротьби з наркоторгівлею.

«У найближчі місяці Росію можуть звинуватити у торгівлі наркотиками в Європі. Важкі часи чекають на Головне управління Генштабу, адже саме їх вважають основними «відповідальними» за цей напрям шпигунської діяльності. Також завдяки кейсу Дурова може обвалитися вся агентурна мережа РФ у Європі», – припустив Коваленко.

Нагадаємо, що французькі спецслужби затримали Павла Дурова, засновника та генерального директора месенджера Telegram, у суботу ввечері в аеропорту Ле-Бурже. Дуров прибув з Азербайджану і був заарештований відразу після виходу з приватного літака.

До слова, американський мільярдер та засновник соцмережі Х Ілон Маск саркастично відреагував на арешт Дурова.

Тим часом росіяни забили на сполох через арешт засновника Telegram.

Читайте також:

Теги: путін Telegram Центр протидії дезінформації Павло Дуров

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

1 серпня, відбувся великий обмін ув'язненими між Росією і Білоруссю з одного боку та західними країнами з іншого
1 серпня 2024 року показало: Байден – дуже зручний партнер для Путіна
2 серпня, 10:58
Путін, засуджений за міжнародну корупцію у 1990-х ніколи б не напав з вʼязниці на Грузію у 2008 році
8 серпня 2008 року. День коли почалася російська агресія
8 серпня, 13:13
Курська операція – зухвалий крок України
Курська операція. Червоні лінії Путіна швидко стираються тема №1
17 серпня, 13:35
Путін на параді до дня ВМФ у Санкт-Петербурзі
Путін визнав: американські ракети зможуть за 10 хвилин накрити Росію
28 липня, 13:42
Байдена заявив, що йому не потрібно говорити з Путіним
Обмін ув'язненими пройшов без взаємодії з Путіним – Білий дім
2 серпня, 10:24
Трамп вважає, що Путін перехитрив американських чиновників
Трамп привітав Путіна з «чудовою угодою» про обмін ув’язненими
4 серпня, 07:59
Мексика, як підписант Римського статуту, може заарештувати Путіна після його прибуття на територію країни
Мексика запросила Путіна на інавгурацію президента
7 серпня, 09:21
На другому Саміті миру Україна разом з партнерами збирається передати представнику РФ узгоджений план реалізації усіх пунктів формули миру
Переговори з РФ: Єрмак розповів, чого чекати від другого Саміту миру
8 серпня, 22:08
Подекуди росіяни скаржаться, що не можуть отримати доступ до Вікіпедії або окремих ігрових сервісів
У Росії стався масштабний збій соцмереж: не працюють безліч застосунків
21 серпня, 15:20

Соціум

У Росії помер головний конструктор ракетного комплексу «Іскандер-М» Олег Мамалига
У Росії помер головний конструктор ракетного комплексу «Іскандер-М» Олег Мамалига
У Римі спіймали грабіжника, бо той зачитався книгою про грецьку міфологію
У Римі спіймали грабіжника, бо той зачитався книгою про грецьку міфологію
РФ конфіскувала у Google понад $100 млн: названо мету
РФ конфіскувала у Google понад $100 млн: названо мету
Дуров планував зустріч із Путіним у Баку? Версія Центру протидії дезінформації
Дуров планував зустріч із Путіним у Баку? Версія Центру протидії дезінформації
У Польщі сталися потужні вибухи в будинку: є загиблі й поранені (оновлено)
У Польщі сталися потужні вибухи в будинку: є загиблі й поранені (оновлено)
Арешт Дурова: ЗМІ дізналися нові подробиці
Арешт Дурова: ЗМІ дізналися нові подробиці

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
98K
Курська операція. Зеленський поаплодував Путіну і вигукнув «Браво!»
43K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 серпня: ситуація на фронті
42K
Хакери змусили Путіна вітати Україну з Днем Незалежності
26K
Кадиров став на захист Онуфрія та Московської церкви в Україні
25K
Ілон Маск відреагував на арешт Павла Дурова
20K
Командир «Азова» пояснив, що його обурило у обміні полоненими

Новини

США посилили санкції проти російської металопродукції: дісталося «Норнікелю» та «Євразу»
Вчора, 18:23
Голова Фонду державного майна: ТРЦ Ocean Plaza технічно готовий до приватизації
23 серпня, 18:11
Гарріс прийняла номінацію демократів: обіцяє підтримку Україні
23 серпня, 06:16
Вибух у передмісті Києва, спроба теракту в Тель-Авіві: головне за ніч
19 серпня, 06:57
Вибухи в Києві, атака на Ростовську область: головне за ніч
18 серпня, 06:47
Проєкт «Серце Азовсталі» запровадить в Україні американські практики посттравматичного зростання ветеранів
17 серпня, 13:35

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua