Дуров планував зустріч із Путіним у Баку? Версія Центру протидії дезінформації

Дуров знав, що французька влада видала ордер на його арешт

«У Росії істерика, що Telegram може опинитися під контролем Заходу»

Засновник і генеральний директор месенджера Telegram Павло Дуров міг шукати зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним у Баку кілька днів тому. Таку думку висловив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Ради національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко.

«Не виключено, що Дуров шукав зустрічі із Путіним у Баку кілька днів тому. Йому відмовили. Тепер у Росії істерика, що «єдиний надійний російський месенджер, Telegram, може опинитися під контролем Заходу», – написав Коваленко у своєму телеграм-каналі.

За його словами, історія з Дуровим для Москва – це «провал, у якому винне все оточення Путіна, від Вайно (глави адміністрації президента РФ Антона Вайно, – «Главком») до Патрушева (помічника Путіна Миколи Патрушева, – «Главком»)».

Керівник ЦПД зазначив, що Telegram – це месенджер номер один в Україні. А в Індії він налічує 300 мільйонів користувачів. На думку Коваленка, незабаром Telegram також стане номером один у Південній і Латинській Америці.

«Арешт Дурова можна порівняти зі зломом "Енігми" британцями під час Другої світової війни. Telegram – єдиний месенджер, який активно використовує російська армія», – зауважив посадовець.

Він нагадав, що Дурова звинувачують у тому, що він не співпрацював із французькою поліцією щодо боротьби з наркоторгівлею.

«У найближчі місяці Росію можуть звинуватити у торгівлі наркотиками в Європі. Важкі часи чекають на Головне управління Генштабу, адже саме їх вважають основними «відповідальними» за цей напрям шпигунської діяльності. Також завдяки кейсу Дурова може обвалитися вся агентурна мережа РФ у Європі», – припустив Коваленко.

Нагадаємо, що французькі спецслужби затримали Павла Дурова, засновника та генерального директора месенджера Telegram, у суботу ввечері в аеропорту Ле-Бурже. Дуров прибув з Азербайджану і був заарештований відразу після виходу з приватного літака.

До слова, американський мільярдер та засновник соцмережі Х Ілон Маск саркастично відреагував на арешт Дурова.

Тим часом росіяни забили на сполох через арешт засновника Telegram.