Італія шукає щасливчика, який рік житиме на Сицилії безкоштовно

В Італії досить часто проходять розпродажі старих будинків: нерухомість можна придбати за один євро

Сервіс бронювання житла Airbnb пропонує провести рік на італійському острові Сицилія безкоштовно. Переїхати можна з родиною (максимум двоє дорослих та двоє дітей), другом або партнером. Фактично, ви станете господарем Airbnb.

Для проживання пропонують типовий італійський будинок у Самбуці (Sambuca di Sicilia) – невеличкому містечку з населенням близько 6 тисяч осіб. З 2019 року там триває кампанія з «омолодження» міста. З моменту запуску її у 2019 році міжнародна спільнота там постійно зростає.

Ви житимете у будинку абсолютно безкоштовно, проте потрібно буде приймати гостей в одній з кімнат протягом дев'яти місяців.

Кандидати мають бути старшими за 18 років, мати можливість переїхати до Самбуки з 30 червня, володіти розмовною англійською. Італійську кандидати вивчатимуть під час проживання.

Господар матиме можливість безкоштовно проживати у повністю відремонтованому будинку. Там створені всі можливості для віддаленої роботи. Основним обов’язком буде приймати гостей Airbnb з усього світу в будинку за 1 євро.

Реєстраційну форму можна знайти за посиланням.

Що цікаво, Італія часто робить привабливі пропозиції любителям мандрів. Зокрема у 2020 році влада італійського села Сан-Джованні вирішила врятувати його від вимирання і влаштувала акцію: вони дозволили туристам безкоштовно пожити сім ночей в порожніх будинках. До акції тоді приєдналися і інші регіони. Наприклад, в Кампанії, в селі Сан-Мауро-ла-Брука, можна було зняти номер з видом на море всього за два євро на добу.

Аа ось знелюднене італійське містечко Лауренцана, розташоване в районі Базіліката, у березні 2021 року оголосило розпродаж занедбаних будинків по одному євро. Однак, на відміну від інших населених пунктів країни, що беруть участь у схожій акції, Лауренцана надає особливо вигідні умови – майбутньому власнику не доведеться платити страховий депозит.

У квітні 2021 року влада італійського міста Кастільйоне-ді-Сицилія оголосило про масовий розпродаж нерухомості. Ціна деяких будинків складає лише один євро.

На півдні Італії в комуні Біккарія також можна придбати житло за один євро. Житло продають тому, що значна частина мешканців переїхала до більших міст. Відтак в Біккарді з п’яти тисяч жителів залишилося дві тисячі. Загалом у місті ж залишаються пустими понад сотня осель.

До слова, напередодні президент Італії склав присягу, у якій згадав про Україну.

Варто знати, що наразі Італія продовжила заборону на туристичні подорожі з України.