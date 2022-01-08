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    Найбільша в історії торговельна угода набула чинності

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    Виконання угоди обіцяє зростання доходів кожному третьому жителю планети - Найбільша в історії торговельна угода набула чинності
    Виконання угоди обіцяє зростання доходів кожному третьому жителю планети
    фото з відкритих джерел

    Договір укладено між 15 державами

    Найбільша в історії торговельна угода між 15 державами – RCEP – із січня 2022 року набула чинності. Виконання угоди обіцяє зростання доходів кожному третьому жителю планети та дає прихильникам глобалізації надію на пожвавлення світової торгівлі та співпраці після років пандемії та економічного спаду. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

    Таке всеосяжне економічне партнерство в результаті ліквідує понад 90% тарифів на торгівлю між 15 країнами-членами. Економісти називають цей договір благом для розвитку торгівлі у регіоні, але тривожним сигналом для США.

    Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP – всебічне регіональне економічне партнерство є найбільшою в світі угодою про вільну торгівлю. Її уклали 15 країн азійсько-тихоокеанського регіону, а сааме – Китай, В’єтнам, Сінгапур, Індонезія, Малайзія, Таїланд, Філіппіни, М’янма, Бруней, Лаос, Камбоджа, Японія, Австралія, Південна Корея та Нова Зеландія. Угода охоплює 2,2 млрд людей.

    RCEP дозволить торговим партнерам в Азії отримати доступ на ринки один одного та знизить мита на товари, що потенційно обіцяє прискорення економічного зростання та підвищення рівня життя, особливо найбіднішим країнам регіону. Вона відкрита для розширення, і першою в ній чекають Індію.

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    Теги: США Австралія Південна Корея Японія Малайзія Китай Таїланд Індонезія Філіппіни Нова Зеландія Лаос Камбоджа
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    Найбільша в історії торговельна угода набула чинності